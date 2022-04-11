全國電子揪振興8K電視下殺7萬 燦坤會員特典再延長1週

抓緊五倍券晚鳥商機、母親節暖身、換季購機三重買氣，讓3C家電通路紛紛出招，推出會員優惠活動讓民眾搶好康。全國電子即日起至4月17日推「破盤揪振興」活動，全台門市全館家電9折，大家電下殺6折起，空調、冰箱、洗衣機下殺萬元，大尺寸8K電視更是直接激省7萬，更激推下殺7折優惠回饋的大尺寸三星65型QLED量子電視，破盤價只要34,900元（市價49,900元），更聯手永豐銀行獨家回饋900元。

除此之外，氣溫逐漸回暖，空調早販的詢問度持續增加，全國電子除了有揪專業的總統級精緻安裝服務，以及揪安心的空調8年延長保固外，還幫消費者精打細算，提供揪給力的空調好康優惠，指定空調直接下殺萬元，再享國泰銀行空調專案回饋1,300元，節能家電貨物稅減徵還可再省2,000元。消費滿額還可享加1元多1件的超好康，將市價59,800元的愛舒服小沙發按摩椅、市價54,900元的LG電子衣櫥，加1元帶回家。

同時推出會員綁定全國電子LINE好友3大好禮直接領，趁這波破盤購買4大家電滿2萬元就送LINE POINTS 1,000點。除了特別在台中公益店打造Acer環保筆電專區，因應防疫線上學習需求，活動期間購買指定電腦最高回饋25%，電腦舊換新買指定Intel Core處理器機種最高折2,000元，3C周邊商品5折起，並聯合16家銀行，推5重獨家優惠，享刷卡回饋最高1萬元。