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全國電子揪振興8K電視下殺7萬 燦坤會員特典再延長1週

聯合報 / 記者黃筱晴／即時報導
全國電子4月破盤活動起跑，大家電下殺6折起，指定電視激省7萬最超值。圖／全國電子提供
全國電子4月破盤活動起跑，大家電下殺6折起，指定電視激省7萬最超值。圖／全國電子提供

抓緊五倍券晚鳥商機、母親節暖身、換季購機三重買氣，讓3C家電通路紛紛出招，推出會員優惠活動讓民眾搶好康。全國電子即日起至4月17日推「破盤揪振興」活動，全台門市全館家電9折，大家電下殺6折起，空調、冰箱、洗衣機下殺萬元，大尺寸8K電視更是直接激省7萬，更激推下殺7折優惠回饋的大尺寸三星65型QLED量子電視，破盤價只要34,900元（市價49,900元），更聯手永豐銀行獨家回饋900元。

除此之外，氣溫逐漸回暖，空調早販的詢問度持續增加，全國電子除了有揪專業的總統級精緻安裝服務，以及揪安心的空調8年延長保固外，還幫消費者精打細算，提供揪給力的空調好康優惠，指定空調直接下殺萬元，再享國泰銀行空調專案回饋1,300元，節能家電貨物稅減徵還可再省2,000元。消費滿額還可享加1元多1件的超好康，將市價59,800元的愛舒服小沙發按摩椅、市價54,900元的LG電子衣櫥，加1元帶回家。

同時推出會員綁定全國電子LINE好友3大好禮直接領，趁這波破盤購買4大家電滿2萬元就送LINE POINTS 1,000點。除了特別在台中公益店打造Acer環保筆電專區，因應防疫線上學習需求，活動期間購買指定電腦最高回饋25%，電腦舊換新買指定Intel Core處理器機種最高折2,000元，3C周邊商品5折起，並聯合16家銀行，推5重獨家優惠，享刷卡回饋最高1萬元。

燦坤會員特典也好評再加碼，活動優惠延長至4月17日，提供紙本振興券最高10%優惠、百萬起家金抽獎、超豪華滿額禮全都延長，再推出買JustCare手機精緻保險，加購iPhone 13 512GB限量直降8.3折，只要3萬有找。買全品牌指定空調，刷花旗、國泰世華信用卡滿3萬，再送1,001元銀行現折券。疫情近日再升溫，燦坤更暖心提供會員獨家的低接觸的消費服務「燦坤速速go」，顧客免下車即可快速取貨。

燦坤會召延長獨家加碼，買JustCare加購iPhone 13 512GB只要29,999元。圖／燦坤提供
燦坤會召延長獨家加碼，買JustCare加購iPhone 13 512GB只要29,999元。圖／燦坤提供
全國電子台中公益店改裝再升級，打造「揪居家」質感生活，規劃30坪生活專區，並攜手恆隆行引進紐約生活餐廚品牌OXO。圖／全國電子提供
全國電子台中公益店改裝再升級，打造「揪居家」質感生活，規劃30坪生活專區，並攜手恆隆行引進紐約生活餐廚品牌OXO。圖／全國電子提供
燦坤買指定空調刷花旗、國泰世華信用卡，滿3萬即送1,001元銀行現折券。記者王聰賢／攝影
燦坤買指定空調刷花旗、國泰世華信用卡，滿3萬即送1,001元銀行現折券。記者王聰賢／攝影

3C LINE 冰箱 燦坤

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