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邵雨薇為GU化身時尚達人 示範親民價褲款搭出4大風格

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
邵雨薇現身平價時尚品牌GU活動，化身時尚達人，在現場分享穿搭哲學。圖／GU提供
邵雨薇現身平價時尚品牌GU活動，化身時尚達人，在現場分享穿搭哲學。圖／GU提供

和藝人吳慷仁感情穩定，屢屢傳出好事近的邵雨薇，現身平價時尚品牌GU活動，化身時尚達人，在現場分享穿搭哲學，還自招「買衣服最愛包色，所以衣櫃目前是爆炸狀態」。

GU為台灣女性消費者身形而設的「好感褲系列」上市，找來具有清新形象的邵雨薇站台活動，並示範不到千元的單品，如何搭出自己風格。邵雨薇聊到穿搭，就提到「我其實很懶，所以都是會先搭好一成套放在衣櫃，隔天就不用多想，套上就能出門」，所以只要遇到合適的服裝，她自招「我會包色」。看到GU好感褲系列，邵雨薇就覺得價格很超值又親民，因此要把6色都入手，一點都不心痛。 GU好感褲系列主打牛仔寬褲及多色直筒褲，不論搭配襯衫或短版T恤，都能輕鬆展現休閒與時尚兼具的魅力。

H&M再次與傳奇藝術家Keith Haring的基金會合作，全新系列以其招牌塗鴉和經典元素創作而成。圖／H&M提供
H&M再次與傳奇藝術家Keith Haring的基金會合作，全新系列以其招牌塗鴉和經典元素創作而成。圖／H&M提供

另外，男性們可別錯過H&M再次與傳奇藝術家Keith Haring的基金會合作，全新系列以其招牌塗鴉和經典元素創作而成。單品包含採用簡約黑、白或砂色的寬鬆T恤、襯衫、運動褲和連帽上衣以及運動鞋和配飾等，同時還呈現了印花絨毛外套和懶人鞋等單品。上世紀80年代，Keith Haring就在地下藝術圈中聲譽鵲起，他把紐約市作為畫布，將獨樹一幟的藝術作品呈現在大眾面前。創造了一種集黑色幽默、抽象符號與社會運動於一體的視覺語言，被視為普普藝術發展歷程中的重要里程碑。因此，2021年和H&M合作的普普藝術街頭風系列大受歡迎，而新一季系列預計4月14日上架銷售。

邵雨薇示範GU好感褲系列的不同風格穿搭。圖／GU提供
邵雨薇示範GU好感褲系列的不同風格穿搭。圖／GU提供

邵雨薇示範GU好感褲系列的不同風格穿搭。圖／GU提供
邵雨薇示範GU好感褲系列的不同風格穿搭。圖／GU提供

邵雨薇示範GU好感褲系列的不同風格穿搭。圖／GU提供
邵雨薇示範GU好感褲系列的不同風格穿搭。圖／GU提供

邵雨薇示範GU好感褲系列的不同風格穿搭。圖／GU提供
邵雨薇示範GU好感褲系列的不同風格穿搭。圖／GU提供

邵雨薇現身平價時尚品牌GU活動，擔任一日時尚顧問。圖／GU提供
邵雨薇現身平價時尚品牌GU活動，擔任一日時尚顧問。圖／GU提供

H&M與Keith Haring聯名系列連帽上衣999元。圖／H&M提供
H&M與Keith Haring聯名系列連帽上衣999元。圖／H&M提供

H&M與Keith Haring聯名系列襯衫499元。圖／H&M提供
H&M與Keith Haring聯名系列襯衫499元。圖／H&M提供

H&M與Keith Haring聯名系列襯衫499元。圖／H&M提供
H&M與Keith Haring聯名系列襯衫499元。圖／H&M提供

H&M與Keith Haring聯名系列襪子129元。圖／H&M提供
H&M與Keith Haring聯名系列襪子129元。圖／H&M提供

H&M 吳慷仁 邵雨薇

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