保養同時潤色打造Q彈雙唇 愛馬仕推出6色滋養潤唇油
愛馬仕美妝系列又有新的產品誕生！之前旗下唇部商品主要以唇膏為主，近日愛馬仕全新推出Hermèsistible滋養潤唇油系列，以保養彩妝概念帶來絕佳自然妝感，特殊香調成分也能提升使用時的整體舒適感受。
這次新上市的Hermèsistible滋養潤唇油系列，配方含有97%的天然成分，可形成滋養雙唇的保護膜，具有滋潤功效，可加強保濕度。由愛馬仕香氛創意與傳承總監Christine Nagel調配每種香味，並加入了高達8%有「液體黃金」之稱的珍貴檀香木高濃度精華，用於平衡果香。檀香木與山金車組成的基調，也非常清新怡人。
全系列提供6種色彩，包括苦橙珊瑚調、火龍果玫瑰調、岩高蘭紫色調等，植絨刷頭方便上色、塗抹。外包裝則由愛馬仕彩妝產品設計師暨鞋履及珠寶部門創意總監Pierre Hardy先⽣打造，使用印有白色Hermèsistible字⺟的透明玻璃瓶盛裝，材質中含有14%的再⽣玻璃，百分之百可回收，響應環保概念。配上白色瓶蓋，並延續愛馬仕Rouge Hermès唇妝系列唇膏管的管⾝色環設計，頂端刻有層次豐富的同色系藏書章圖案。
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