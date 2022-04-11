保養同時潤色打造Q彈雙唇 愛馬仕推出6色滋養潤唇油

愛馬仕美妝系列又有新的產品誕生！之前旗下唇部商品主要以唇膏為主，近日愛馬仕全新推出Hermèsistible滋養潤唇油系列，以保養彩妝概念帶來絕佳自然妝感，特殊香調成分也能提升使用時的整體舒適感受。

這次新上市的Hermèsistible滋養潤唇油系列，配方含有97%的天然成分，可形成滋養雙唇的保護膜，具有滋潤功效，可加強保濕度。由愛馬仕香氛創意與傳承總監Christine Nagel調配每種香味，並加入了高達8%有「液體黃金」之稱的珍貴檀香木高濃度精華，用於平衡果香。檀香木與山金車組成的基調，也非常清新怡人。