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保養同時潤色打造Q彈雙唇 愛馬仕推出6色滋養潤唇油

聯合報 / 記者吳曉涵／台北即時報導
02 Corail Bigarade 苦橙珊瑚調，1,800元。圖／愛馬仕提供
02 Corail Bigarade 苦橙珊瑚調，1,800元。圖／愛馬仕提供

愛馬仕美妝系列又有新的產品誕生！之前旗下唇部商品主要以唇膏為主，近日愛馬仕全新推出Hermèsistible滋養潤唇油系列，以保養彩妝概念帶來絕佳自然妝感，特殊香調成分也能提升使用時的整體舒適感受。

這次新上市的Hermèsistible滋養潤唇油系列，配方含有97%的天然成分，可形成滋養雙唇的保護膜，具有滋潤功效，可加強保濕度。由愛馬仕香氛創意與傳承總監Christine Nagel調配每種香味，並加入了高達8%有「液體黃金」之稱的珍貴檀香木高濃度精華，用於平衡果香。檀香木與山金車組成的基調，也非常清新怡人。

全系列提供6種色彩，包括苦橙珊瑚調、火龍果玫瑰調、岩高蘭紫色調等，植絨刷頭方便上色、塗抹。外包裝則由愛馬仕彩妝產品設計師暨鞋履及珠寶部門創意總監Pierre Hardy先⽣打造，使用印有白色Hermèsistible字⺟的透明玻璃瓶盛裝，材質中含有14%的再⽣玻璃，百分之百可回收，響應環保概念。配上白色瓶蓋，並延續愛馬仕Rouge Hermès唇妝系列唇膏管的管⾝色環設計，頂端刻有層次豐富的同色系藏書章圖案。

01 Beige Sapotille 人心果米色調，1,800元。圖／愛馬仕提供
01 Beige Sapotille 人心果米色調，1,800元。圖／愛馬仕提供
愛馬仕全新推出Hermèsistible滋養潤唇油系列，以保養彩妝概念帶來絕佳自然妝感，特殊香調成分也能提升使用時的整體舒適感受。圖／愛馬仕提供
愛馬仕全新推出Hermèsistible滋養潤唇油系列，以保養彩妝概念帶來絕佳自然妝感，特殊香調成分也能提升使用時的整體舒適感受。圖／愛馬仕提供
藏書章圖紋瓶蓋。圖／愛馬仕提供
藏書章圖紋瓶蓋。圖／愛馬仕提供
05 Rose Kola 可樂果玫瑰調，1,800元。圖／愛馬仕提供
05 Rose Kola 可樂果玫瑰調，1,800元。圖／愛馬仕提供
03 Rose Pitaya 火龍果玫瑰調，1,800元。圖／愛馬仕提供
03 Rose Pitaya 火龍果玫瑰調，1,800元。圖／愛馬仕提供
04 Rouge Amarelle 酸櫻桃紅色調，1,800元。圖／愛馬仕提供
04 Rouge Amarelle 酸櫻桃紅色調，1,800元。圖／愛馬仕提供
06 Pourpre Camarine 岩高蘭紫色調，1,800元。圖／愛馬仕提供
06 Pourpre Camarine 岩高蘭紫色調，1,800元。圖／愛馬仕提供
植絨刷頭方便上色、塗抹。圖／愛馬仕提供
植絨刷頭方便上色、塗抹。圖／愛馬仕提供

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