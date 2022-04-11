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一放即充！BEZALEL MagSafe行動電源獨家優惠上市

聯合報 / 記者黃仕揚／台北即時報導
MagSafe行動電源新選擇─BEZALEL Prelude SE。圖/有你共創數位提供
MagSafe行動電源新選擇─BEZALEL Prelude SE。圖/有你共創數位提供

後疫情時代隨著許多工作與生活方式的轉變，美國無線充電品牌BEZALEL倍加能搶先推出將無線行動電源結合支架與20W快充功能的「Prelude SE」，亞洲首站主攻台灣市場，目前在有.設計u.Design網站獨家優惠68折起。

BEZALEL 倍加能創辦人是來自台灣的南加⼤留學⽣吳哲⺠，於2014年成立後推出一系列無線充電相關產品，被美國 Techcrunch、DigitalTrends、Business Insider、Wired 等專業媒體獲選為年度最佳無線充電器。

Prelude SE 主打一顆三用支援 MagSafe、Qi 無線充電，也可作為接線式行動電源，想怎麼使用都行。另外，完美磁吸對應iPhone12/13/14 以上系列智慧型手機，橫放豎放都能同時充電，角度可自由調整、追劇、工作或玩遊戲，使用體驗大升級，一放即充完美吸附。

Prelude SE 以「時尚、外型輕薄、不受限制」的概念來設計，輕薄小巧，方便攜帶好收納，一共推出三色：玫瑰慕絲粉、午夜黑，以及有.設計獨家販售「棉花糖藍」，詳情商品資訊可上有.設計u.Design網站查詢。

有.設計獨家新色販售「棉花糖藍」。圖/有你共創數位提供
有.設計獨家新色販售「棉花糖藍」。圖/有你共創數位提供

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