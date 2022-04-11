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超萌立體Kitty玻璃杯！老協珍Kitty禮盒 限量888組
繼去年推出第一款「熬雞精Hello Kitty歡慶禮盒」後，老協珍今年再度攜手三麗鷗，推出第二波「熬雞精Hello Kitty煙花歡慶禮盒」，禮盒內不僅有熬雞精，還有1個「Hello Kitty粉紅超萌杯」，為母親節禮盒增添浪漫又可愛的氣息。
老協珍此次推出的「熬雞精Hello Kitty煙花歡慶禮盒」內含有熬雞精26入，還有新款的Hello Kitty粉紅超萌杯，雙層設計的玻璃杯以粉嫩感玻璃打造出Hello Kitty立體萌臉，再以綻放煙花點綴於杯身，呈現點亮愛與心意的設計靈感，創造滿滿歡慶感。禮盒呼應母親節氣氛，也以漸層柔美質感打造，增添補品禮盒的俏皮萌感。
「熬雞精Hello Kitty煙花歡慶禮盒」每組售價2,980元，限量888組，自4月14日11:00於老協珍官網限量開賣，另外在老協珍門市、康是美門市也有販售。業者表示，去年首款推出後，一週就銷售一空，並且也引起網友的熱烈迴響。此次新款玻璃杯也被Kitty迷們堪稱比第一款更萌更夢幻。
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