超萌立體Kitty玻璃杯！老協珍Kitty禮盒 限量888組

繼去年推出第一款「熬雞精Hello Kitty歡慶禮盒」後，老協珍今年再度攜手三麗鷗，推出第二波「熬雞精Hello Kitty煙花歡慶禮盒」，禮盒內不僅有熬雞精，還有1個「Hello Kitty粉紅超萌杯」，為母親節禮盒增添浪漫又可愛的氣息。

老協珍此次推出的「熬雞精Hello Kitty煙花歡慶禮盒」內含有熬雞精26入，還有新款的Hello Kitty粉紅超萌杯，雙層設計的玻璃杯以粉嫩感玻璃打造出Hello Kitty立體萌臉，再以綻放煙花點綴於杯身，呈現點亮愛與心意的設計靈感，創造滿滿歡慶感。禮盒呼應母親節氣氛，也以漸層柔美質感打造，增添補品禮盒的俏皮萌感。