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只加鮮奶不加水！家樂福開賣首款通過動福認證無添加「透明吐司」
家樂福近年積極倡議動物福利議題，今天宣布推出台灣第一條擁有動物福利標章、友善雞蛋聯盟標章以及100%無添加三章認證的「透明吐司」，歷經4年努力，除了透明原料追溯到乳牛和蛋雞飼養環境及過程之外，透明吐司製作過程完全不加一滴水，撕開麵包可以看見柔軟細緻的組織，並聞到淡淡奶蛋香，入口綿密鬆軟，連小朋友都欲罷不能的好味道。即日起至4月19日推出「家樂福吐司大賞」，超過10種優質吐司，包含造型可愛的虎斑貓吐司、使用台灣小麥的月光下吐司，以及芝麻吐司等，透明吐司則是目前已在全台量販分店開賣，看見動物友善特價79元，不管是當早餐、下午茶都能輕鬆享受。
家樂福這款自製「透明吐司」強調原料三重透明，首先是雞蛋來源透明，使用獲得友善雞蛋聯盟認證的潮立及台美官田畜牧場非籠飼雞蛋；第二重透明則是採用全台灣第一支獲得動物福利認證的吉蒸透明鮮乳，並通過台灣動物社會研究會工廠及原料來源稽核認證，取得動物福利及友善雞蛋聯盟標章，第三重透明則是該產品其他原料也延續家樂福食物轉型精神，僅使用麵粉、安佳奶油、澳洲上白糖、酵母及鹽，原料簡單透明，並獲得全球無添加驗證指標100%無添加證明。
家樂福自2018年起開始了非籠飼雞蛋承諾與改革行動，宣布在2025年前將不再販售格子籠雞蛋，自有品牌商品也逐步改用非籠飼雞蛋為原料，積極的行動與具體承諾也獲得英國知名動物福利組織CIWF頒發「金蛋獎」；另外，家樂福也積極參與台灣經濟動物福利倡議，並在2021年上架了第一支動物福利標章鮮乳，今年更持續將焦點延伸至雞、豬飼養以及屠宰等議題。
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