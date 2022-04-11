新娘跟孫藝珍穿同品牌訂製婚紗 貝克漢長子娶富豪之女

大衛貝克漢和維多利亞貝克漢的大兒子布魯克林和富豪千金女友妮可拉佩茲（Nicola Peltz）近日結婚，詳細婚禮細節今日稍早曝光，新娘的婚紗由VALENTINO訂製打造，以有著超長裙襬的簡約剪裁禮服搭配超長的蕾絲頭紗，可以說是結合現代摩登風與古典氣質，廣受網友好評。

VALENTINO為妮可拉佩茲打造的婚紗是以寬肩帶沙漏型剪裁為基準，另外以超長蝴蝶結裝飾裙擺點綴，展現隆重氣勢，再以蕾絲頭紗和蕾絲手套注入古典氛圍。據瞭解，這身婚紗是妮可拉佩茲本人和VALENTINO創意總監Pierpaolo Piccioli的團隊共同討論設計的，費時一年時間。確保達到雙方都滿意的效果。整場婚禮耗資390萬美元，約1億133萬元台幣。

因為準婆婆維多利亞貝克漢本身就是時尚設計師，原本在大婚之前，外界都在猜測妮可拉佩茲的婚紗也有很大的可能會是由婆婆親手打造，結果VALENTINO成為最終選擇，也算是一大驚喜。此外，除了身穿DIOR西裝的新郎布魯克林之外，貝克漢家的其他男孩們也都盛裝出席，包括羅密歐和克魯茲，不過老爸貝克漢一站出來，還是讓許多人直呼「孩子們還是帥不過老爸啊！」