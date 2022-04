母親節限定！「法餐南霸天」簡天才獻上紅心芭樂包種茶蛋糕

溫馨的母親節即將到來,位於高雄、有「法餐南霸天」封號的簡天才師傅 THOMAS CHIEN餐飲事業群旗下品牌之一的LA ONE烘焙坊,今年特別以「專屬媽媽的台灣好滋味」為題,推出了母親節限定款「紅心芭樂包種茶慕斯蛋糕」,準備取悅媽媽的味蕾。

LA ONE烘焙坊從4月11日至5月1日期間,推出母親節預購優惠活動,只要預訂結清母親節限定款6吋「紅心芭樂包種茶慕斯蛋糕」(原價999元),即享85折優惠;全店其他6吋以上圓模蛋糕,可享9折優惠;自取提貨期間從4月25日起至5月8日。

此外,因考量到蛋糕裝飾設定會有損壞風險,因此無特別提供宅配服務;但若有特殊大量訂單,一樣可視區域,以大高雄地區為主,或依實際配送地址,洽詢門市確認是否可以安排公司運輸部進行配送。

LA ONE母親節限定「紅心芭樂包種茶慕斯蛋糕」,特別選用台灣包種茶以及紅心芭樂來製作,點心主廚以茶入甜點並結合在地果實,完全考量媽媽群眾健康以及口味取向。

一眼望去粉嫩草綠色蛋糕給人十分放鬆與清涼印象,而簡約細緻的蛋糕外型設計,呈現高雅感;主體為包種茶白巧克力慕斯有著清爽的茶香餘韻,入口時還可以吃得到柔軟紅心芭樂果肉,中間搭配酸香的檸檬泡泡夾層,一款兼具口感、充滿茶香與果香、風味多元的母親節蛋糕油然而生,微酸微甜的滋味,非常適合媽媽們盡情享用,歡度母親節。