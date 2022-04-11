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母親節限定！「法餐南霸天」簡天才獻上紅心芭樂包種茶蛋糕
溫馨的母親節即將到來，位於高雄、有「法餐南霸天」封號的簡天才師傅 THOMAS CHIEN餐飲事業群旗下品牌之一的LA ONE烘焙坊，今年特別以「專屬媽媽的台灣好滋味」為題，推出了母親節限定款「紅心芭樂包種茶慕斯蛋糕」，準備取悅媽媽的味蕾。
LA ONE烘焙坊從4月11日至5月1日期間，推出母親節預購優惠活動，只要預訂結清母親節限定款6吋「紅心芭樂包種茶慕斯蛋糕」（原價999元），即享85折優惠；全店其他6吋以上圓模蛋糕，可享9折優惠；自取提貨期間從4月25日起至5月8日。
此外，因考量到蛋糕裝飾設定會有損壞風險，因此無特別提供宅配服務；但若有特殊大量訂單，一樣可視區域，以大高雄地區為主，或依實際配送地址，洽詢門市確認是否可以安排公司運輸部進行配送。
LA ONE母親節限定「紅心芭樂包種茶慕斯蛋糕」，特別選用台灣包種茶以及紅心芭樂來製作，點心主廚以茶入甜點並結合在地果實，完全考量媽媽群眾健康以及口味取向。
一眼望去粉嫩草綠色蛋糕給人十分放鬆與清涼印象，而簡約細緻的蛋糕外型設計，呈現高雅感；主體為包種茶白巧克力慕斯有著清爽的茶香餘韻，入口時還可以吃得到柔軟紅心芭樂果肉，中間搭配酸香的檸檬泡泡夾層，一款兼具口感、充滿茶香與果香、風味多元的母親節蛋糕油然而生，微酸微甜的滋味，非常適合媽媽們盡情享用，歡度母親節。
LA ONE Bakery烘焙坊高雄三家門市（博愛店、文衡店，以及美術館店）以及LA ONE Café咖啡輕食，都可以預購得到母親節限定款6吋「紅心芭樂包種茶慕斯蛋糕」；而烘焙坊跟咖啡輕食也分別都另有其他圓模蛋糕可選，可參考官方網站https://www.laone.com.tw/menu.asp。
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