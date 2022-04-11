母親節吃好料理 遠雄廣場主題餐廳今起推早鳥優惠

新北市汐止遠雄廣場搶攻母親節商機，推出多項優惠「前哨戰」方案，今天起到24日在主題餐廳單筆消費滿2千元享早鳥優惠，可到1F服務台參加戳戳樂抽獎，人人有獎。22到24日家電商品當日單筆消費滿1萬，即送1千電子抵用券。

遠雄廣場表示，化妝品預購活動首波從4月8日開打，化妝品專櫃當日單筆消費滿3千元送300元電子抵用券，化妝品、保養及限量組合價格誘人。22日到24日家電商品當日單筆消費滿1萬，享有回饋1千元電子抵用券優惠。

許多民眾在母親節會用美味料理慰勞媽媽，為餐飲業創造年度商機。遠雄廣場說，廣場提供超豐盛的異國美食，邀請民眾和媽媽咪一同來度過值得回味的節日。

遠雄廣場表示，4月11日到24日在遠雄廣場主題餐廳，單筆消費滿2千元享早鳥優惠，可到1F服務台參加戳戳樂，人人有獎，獎品包含主題餐廳招牌餐點兌換券、折價券、甜點兌換券、現金禮券等多重驚喜。遠

4月間憑遠雄廣場App會員在美食街單筆滿150元，就有機會抽中「全真健身房1個月會籍」。23日前填寫網路表單報名，23日活動當天憑遠雄廣場單筆消費發票300元+遠雄會員，即可參與「完美女神美妝」課程，打造一年四季都適用的妝容。相關優惠活動訊息可上遠雄廣場官網查詢。