匯聚東西人間國寶 梵克雅寶Homo Faber展出極致工藝

梵克雅寶攜Zip項鍊參加第二屆的的Homo Faber展覽。圖／梵克雅寶提供

以傳承、交流傳統人手工藝為主旨的Homo Faber展覽，今年將於4月10日起至5月1日止假義大利威尼斯聖喬治馬焦雷島的Giorgio Cini Foundation舉行第二屆的展出，今年主旨聚焦「歐洲與日本的人間國寶」（Living Treasures of Europe and Japan），共匯聚來自43個國家、超過400位設計師與工匠創作的逾850件獨一無二之作，透過22位策展人所策劃的15個主題展館，於為期三週的盛會期間展出。

曾於2018年參與首屆Homo Faber展覽的法國珠寶梵克雅寶（Van Cleef & Arpels），延續上次展出1933年獲得專利的Mystery Set隱密式鑲嵌技術工藝的精神，今年以品牌高級珠寶工藝中最前衛的代表作Zip項鍊參展。

此次展覽上，梵克雅寶的6位珠寶工匠將以二人為一組的方式，現場示範製作Zip項鍊所需的技術。品牌也為此特地由巴黎直送至威尼斯2款新的Zip項鍊做為示範展出之用，其中一件採用Ludo精金織帶的鉸接結構。梵克雅寶亦將展出品牌所典藏的三款經典Zip項鍊，第一款創作於1954年，以黃K金鑲嵌紅寶石與鑽石，為可轉換成手鍊；第二款為鉑金及黃K金項鍊，鑲嵌祖母綠和鑽石，是 1952年的作品；第三款是以同樣的材質鑄造的同款手鍊，於1955年問世。