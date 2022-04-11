米其林星廚WILDWOOD 母親節氣泡飲招待、10主菜任選

歡慶五月母親節，米其林星廚林明健主廚旗下WILDWOOD原木燒烤牛排海鮮餐廳，自5月6日晚間至5月8日，推出母親節套餐（2,580元+10%起），另招待媽媽氣泡飲乙杯，讓終年辛勞的媽咪享受米其林星廚精湛手藝與原木燒烤迷人風味，度過Chill的一天。

歡慶母親節，特別精選現流海鮮與日本熊本和牛、美國頂級乾式熟成28日帶骨牛排、紐西蘭小羔羊排…等頂級肉品，以較為酸鮮爽口的輕盈調味討好媽咪味蕾。

套餐含餐前麵包「核桃葡萄乾酸裸麥麵包」、冷前菜「北海道生食干貝、手指檸檬、金桔醬油、大根」、湯品「鮮蝦濃湯、干邑白蘭地、蒔蘿」、熱前菜「酥炸中卷、柚子蛋黃醬、芝麻」、原木燒烤主菜擇一附醬汁及配菜、甜點「紅絲絨蛋糕」、咖啡或茶。

十款主菜包括美國頂級乾式熟成28日紅屋牛排35盎司、炙烤玉米、黑胡椒牛汁（4人份，每人2,580元+10%）；每日海鮮直送、炒芥藍、櫻桃番茄油醋（2,580元+10%）；美國盤克夏豬里肌、炒芥藍、非洲辣椒醬（2,580元+10%）；紐西蘭小羔羊排、炒芥藍、香料芥末奶油（2,580元+10%）；澳洲菲力8盎司、奶油馬鈴薯泥、辣根酸奶醬（2,680元+10%）；美國德州頂級肋眼10盎司、炙烤玉米、黑胡椒牛汁（3,080元+10%）；美國頂級乾式熟成28日帶骨肋眼紐約客20盎司、薯條、香料芥末奶油（雙人份，每人3,280元+10%）；美國頂級乾式熟成28日帶骨肋眼牛排25盎司、奶油馬鈴薯泥、辣根酸奶醬（雙人份，每人3, 680元+10%）；海陸雙重奏——澳洲菲力6盎司、大明蝦、松露起司通心粉、櫻桃番茄油醋（3,880元+10%）；日本熊本和牛菲力6盎司、松露起司通心粉、黑胡椒牛汁（4,780元+10%）。

其中，「美國頂級乾式熟成28日紅屋牛排35盎司、炙烤玉米、黑胡椒牛汁」以美國Prime等級紅屋牛排乾式熟成28日後，更顯濃郁風味與柔軟口感，可同時品嚐到菲力的軟嫩細緻與紐約客的紮實嚼勁，沾佐加入牛骨、牛肉、乾蔥、紅酒、黑胡椒熬煮多時濃縮而成的黑胡椒牛汁，搭配炙烤甜玉米佐香濃帕馬森起司。

「美國盤克夏豬里肌、炒芥藍、非洲辣椒醬」選用以穀物為主食的盤克夏豬，特色是生長期長、油脂如大理石紋般分布，肉質香甜Q嫩，被譽為「豬肉界神戶牛」。里肌部位經原木燒烤後更添誘人炭香，沾佐酸香微辣非洲辣椒醬，搭配融合豆豉鹹香的炒芥藍。

「日本熊本和牛菲力6盎司、松露起司通心粉、黑胡椒牛汁」以柔嫩化口的日本A4熊本和牛菲力，經原木燒烤賦予誘人煙燻香氣，佐濃香夠味的黑胡椒牛汁，搭配表面焗烤至酥香、口感粉絲滑濃郁的松露起司通心粉。

位於新光三越台北信義新天地A9館4F的WILDWOOD原木燒烤牛排海鮮，回歸人類最原始的烹調方式，以台南龍眼木直火燒烤自家乾式熟成肉品、在地食材與鮮活海鮮，帶出自然鮮味，賦予現代料理技法所無法複製的獨特迷人風味，讓火焰與木燒煙燻香氣帶予客人視覺、嗅覺與味覺的美好體驗。

WILDWOOD原木燒烤牛排海鮮餐廳時尚優雅空間，營造猶如野餐派對般輕鬆閒適之感，大片落地窗景創造視覺延伸的開闊感，戶外露台擁有絕美景致可近觀台北101，是母親節闔家聚餐絕佳選擇。

美國頂級乾式熟成28日帶骨肋眼牛排25盎司。圖／WILDWOOD提供。

原木燒烤餐廳母親節套餐，圖為澳洲菲力8盎司套餐2,680元。圖／WILDWOOD提供。

原木燒烤每日海港直送現流鮮魚。圖／WILDWOOD提供。

WILDWOOD原木燒烤牛排海鮮，回歸人類最原始的烹調方式，以台南龍眼木直火燒烤自家乾式熟成肉品、在地食材與鮮活海鮮，帶出自然鮮味。圖／WILDWOOD提供。