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猶如時間膠囊的單一藏家20年珍貴窖藏 本周邦瀚斯上拍

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
歷來首次上拍的全套萊儷水晶瓶裝哈帝干邑「傳承」系列，干邑—1802，估價15,000英鎊起；、1812估價13,000英鎊起；1820估價12,000英鎊起。圖／邦瀚斯提供
歷來首次上拍的全套萊儷水晶瓶裝哈帝干邑「傳承」系列，干邑—1802，估價15,000英鎊起；、1812估價13,000英鎊起；1820估價12,000英鎊起。圖／邦瀚斯提供

單一藏家珍藏的拍賣近年來深受買家歡迎、蔚為趨勢，不論門類都受到市場肯定。倫敦邦瀚斯（Bonhams）將分別於2022年4月13日及6月10日兩天呈獻來自單一私人珍藏的「稀世陳釀：威士忌、干邑及雅文邑私人酒窖鉅藏」拍賣，藏家歷經20多年積累而成，當中不乏拍賣場上難得一見之各式夢品，為市場歷年來最全面的珍稀烈酒尊釀收藏，共有400多瓶單一麥芽威士忌，從1920年代橫跨至2000年代，不少熟成期更長達60年或以上，有如一套蘇格蘭威士忌時間膠囊，同場呈現上百瓶干邑與白蘭地珍品。

4月13日拍賣會的焦點威士忌包括公認為有史以來最具傳奇色彩的格蘭菲迪珍藏—64年—1937年，是61瓶中的第9瓶。一款31年的Black Bowmore Aston Martin DB5 -1964，此傳奇波摩年份酒於1995年首次裝瓶，2020年重新裝瓶的版本與名車Aston Martin合作，酒瓶設計上半為玻璃瓶，下半為Aston Martin 的DB5活塞，此為限量27瓶中的第19瓶。以及有史以來最高年份的單一麥芽威士忌之一：於1938年蒸餾、 2008年裝瓶，只發售過54瓶的Mortlach—70年—1938，此為限量編號第16瓶。除此之外，還有麥卡倫1940傳奇年代釀製精品，包括麥卡倫1949千禧水晶瓶50年、麥卡倫特選珍藏—51年—1948、以及麥卡倫特選珍藏—52年—1946等。

干邑部分則有來自法國雅爾納克（Jarnac）一年兩度「天使之享」（La Part des Anges）干邑業慈善拍賣會的精選極品，不少更是只此一瓶的孤品。拍賣焦點為歷來首次上拍的全套萊儷水晶瓶裝Hardy Legacy哈帝干邑「傳承」系列，是專為VIP客戶製作之罕見限量版，僅此10套，每套包含三款取自不同年份的干邑白蘭地，分別裝在單獨萊儷水晶瓶中，干邑—1802、1812、1820，均選自雅克哈帝（Jacques Hardy）最稀有的私人珍藏。

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黑波摩阿斯頓馬丁DB5—31年—1964，此為27瓶中的第19瓶，估價75,000英鎊起。圖／邦瀚斯提供
黑波摩阿斯頓馬丁DB5—31年—1964，此為27瓶中的第19瓶，估價75,000英鎊起。圖／邦瀚斯提供
204 Mortlach-70 year old-1938，此為54瓶中編號第16瓶，估價25,000英鎊起。圖／邦瀚斯提供
204 Mortlach-70 year old-1938，此為54瓶中編號第16瓶，估價25,000英鎊起。圖／邦瀚斯提供
格蘭菲迪珍藏—64年—1937，此為61瓶中的第9坪，估價80,000英鎊起。圖／邦瀚斯提供
格蘭菲迪珍藏—64年—1937，此為61瓶中的第9坪，估價80,000英鎊起。圖／邦瀚斯提供
Godet-Origine高帝起源三升大瓶裝，僅存三瓶中之第一瓶，裝滿45年白蘭地陳釀，配上雕塑家Romain de Souza創作的實心銅架與銅飾玻璃移液管，估價15,000英鎊起。圖／邦瀚斯提供
Godet-Origine高帝起源三升大瓶裝，僅存三瓶中之第一瓶，裝滿45年白蘭地陳釀，配上雕塑家Romain de Souza創作的實心銅架與銅飾玻璃移液管，估價15,000英鎊起。圖／邦瀚斯提供

拍賣會 法國 倫敦

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