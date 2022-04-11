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30多歲女中症「只打一劑、無慢性病史」 累計中重症有15人

收藏起來！連外國人都被征服 沒吃過這幾家「滷肉飯」別說你是台北人

聯合新聞網 / MENU美食誌

這篇收藏起來，經典美味的滷肉飯沒吃過別說你是台北人！

金峰魯肉飯

北市/中正區

從早上八點一路營業到凌晨一點，切得細長的滷肉和油蔥、香菇一起滷透，鹹香化口，搭配醃瓜一起食用，讓人一口接著一口。（MENU美食誌Lilith 🌸提供）

北北車魯肉飯

台北市/中正區

藏在狹窄的巷子裡，是許多學生的共同回憶。滷肉飯的滷肉是切得偏大塊的肥肉，入口即化且鹹淡適中。（MENU美食誌台北藥罐子吃貨提供）

黃記魯肉飯

台北市/中山區

位在晴光市場商圈裡，是受在地人和觀光客歡迎的老字號。滷肉飯不死鹹，肉偏少但湯汁足夠，蹄膀比控肉更肥美軟嫩。

（MENU美食誌美食foodie-純粹吃🍳提供）

施家麻油腰花

台北市/信義區

創立於1973年，至今營業快50年。除了必吃的腰花以外，還有可以看到肥瘦參半的滷肉飯也是不能錯過的經典品項，真材實料、香氣十足。（MENU美食誌#小巫吃吃吃 提供）

阿義魯肉飯

台北市/萬華區

必吃特別且亮眼的鮮蚵滷肉飯，在滷肉飯上頭鋪滿滿滿的蚵仔，鮮味十足的蚵仔配上軟嫩的滷肉，海陸雙拼的美味讓你一次大滿足！

（MENU美食誌cindyeateat提供）

小王煮瓜

台北市/萬華區

被萬華人稱為黑金滷肉飯，滷肉飯入味到顏色深到黑金的外表，將滷肉與白飯拌勻，融化的豬油讓每口都能吃的滷肉的香氣。（MENU美食誌挑嘴淑惠🍳提供）

防疫期間店家營業時間與內用制度可能會有變動，建議上店家的粉絲專頁查詢哦！

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美食誌 滷肉飯 北市

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