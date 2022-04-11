收藏起來！連外國人都被征服 沒吃過這幾家「滷肉飯」別說你是台北人
這篇收藏起來，經典美味的滷肉飯沒吃過別說你是台北人！
台北市/中正區
從早上八點一路營業到凌晨一點，切得細長的滷肉和油蔥、香菇一起滷透，鹹香化口，搭配醃瓜一起食用，讓人一口接著一口。（MENU美食誌Lilith 🌸提供）
台北市/中正區
藏在狹窄的巷子裡，是許多學生的共同回憶。滷肉飯的滷肉是切得偏大塊的肥肉，入口即化且鹹淡適中。（MENU美食誌台北藥罐子吃貨提供）
台北市/中山區
位在晴光市場商圈裡，是受在地人和觀光客歡迎的老字號。滷肉飯不死鹹，肉偏少但湯汁足夠，蹄膀比控肉更肥美軟嫩。
（MENU美食誌美食foodie-純粹吃🍳提供）
台北市/信義區
台北市/萬華區
（MENU美食誌cindyeateat提供）
台北市/萬華區
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