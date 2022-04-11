聽新聞
test
0:00 / 0:00
硬漢風帥爆 HUBLOT限量Big Bang Sang Bleu II刺青表
「刺青是一種自我意識的表達，是傳遞重要的信息，展現生命中重要時刻的象徵符號，更是具備了決不後悔的冒險精神，」知名的潮流刺青工作室Sang Bleu創辦人Maxime Plescia-Buchi是宇舶表（HUBLOT）的品牌大使，雙方合作7年以來，透過刺青藝術和製表工藝相互淬鍊。宇舶表以品牌專利魔力金（Magic Gold）和高階亮彩陶瓷打造三款全新限量Big Bang Sang Bleu II計時碼表，以線條和空間建構獨特的宇宙觀、透過時間和空間傳遞刺青藝術的信念。
這三款全新限量Big Bang Sang Bleu II計時碼表的表殼和六邊形表圈、鏤空面盤、指針甚至表帶，都裝飾了Sang Bleu刺青工作室為宇舶設計的特殊幾何圖騰，立體線條表殼在濃郁顏色下將硬漢風格的刺青魅力展現得淋漓盡致。45毫米的尺寸搭載自製UNICO自動上鍊飛返計時機芯配導柱輪，並配備專利「One Click 」單鍵快拆表帶裝置，提供多款顏色表帶可供配戴。
Big Bang Sang Bleu II計時碼表交錯複雜的立體幾何圖騰，則是創新材質的最大挑戰：由宇舶表「冶金材質實驗室」成功研發的獨家專利亮彩陶瓷較傳統陶瓷更堅硬防刮，而結合24K純金與陶瓷的魔力金是地球上獨一無二的創新材質，除了鑽石之外，世上沒有其它材質能夠雕琢魔力金。魔力金獲得瑞士貴金屬控制中心認證的18K金，是世上第一個具有耐磨抗刮性質的貴金屬。為能彰顯刺青圖騰的獨特的宇宙觀，宇舶表克服前所未有的挑戰，讓這兩種強硬度的材經複雜的專門拋光、緞面、切割、雕刻、倒角以及刻面處理，最終呈現出重疊交替的六邊形、菱形以及三角形的深邃浮雕迷人的視覺效果，傳遞刺青客的獨特語彙和冒險精神。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言