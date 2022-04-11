硬漢風帥爆 HUBLOT限量Big Bang Sang Bleu II刺青表

「刺青是一種自我意識的表達，是傳遞重要的信息，展現生命中重要時刻的象徵符號，更是具備了決不後悔的冒險精神，」知名的潮流刺青工作室Sang Bleu創辦人Maxime Plescia-Buchi是宇舶表（HUBLOT）的品牌大使，雙方合作7年以來，透過刺青藝術和製表工藝相互淬鍊。宇舶表以品牌專利魔力金（Magic Gold）和高階亮彩陶瓷打造三款全新限量Big Bang Sang Bleu II計時碼表，以線條和空間建構獨特的宇宙觀、透過時間和空間傳遞刺青藝術的信念。

這三款全新限量Big Bang Sang Bleu II計時碼表的表殼和六邊形表圈、鏤空面盤、指針甚至表帶，都裝飾了Sang Bleu刺青工作室為宇舶設計的特殊幾何圖騰，立體線條表殼在濃郁顏色下將硬漢風格的刺青魅力展現得淋漓盡致。45毫米的尺寸搭載自製UNICO自動上鍊飛返計時機芯配導柱輪，並配備專利「One Click 」單鍵快拆表帶裝置，提供多款顏色表帶可供配戴。