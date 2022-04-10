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LV訂製行李箱無極限！觀星望遠鏡、折疊書桌登佳士得

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
即將於5月23日佳士得香港上拍的FIFA世界盃足球收藏箱，估價60萬港元起。圖／佳士得提供
即將於5月23日佳士得香港上拍的FIFA世界盃足球收藏箱，估價60萬港元起。圖／佳士得提供

佳士得（Christie’s）香港2022年度的春拍將於5月底登場。一系列來自日本顯赫藏家、逾20年精心搜羅的13件路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）行李箱，首度亮相拍場。這個珍藏將分批於今年香港春秋兩季現場拍賣上拍，總估價超過300萬港元，第一部分將於5月23日舉辦的「典雅傳承：手袋及配飾」專場拍賣推出。

這位日本藏家的行李箱體現講究的眼光和獨到品味、工藝傳統的鑑賞力，更見證藏家與路易威登（Louis Vuitton）玄孫兼品牌前特別訂製部門主管Patrick Louis Vuitton的深厚友誼，其中包括特別訂製的獨一無二精品。例如一組特別訂製的野餐天文望遠鏡收藏箱，是由Patrick Louis Vuitton和日本藏家共同設計，兼慶祝2014年法國外交使團訪問日本160週年，配備一支專業天文望遠鏡、6套餐具包括玻璃高腳酒杯、白色瓷碟、白色餐巾、刀叉、茶匙、飯勺，以及野餐墊子，是享受野餐和觀星樂趣的完美選擇。

另一款深受矚目的訂製款則是STOKOWSKI MONOGRAM摺疊式書桌旅行箱。這個折疊書桌的設計原本是品牌於1929年為知名英國指揮家Leopold Stokowski量身定制，由於他經常要周遊各地，因此委託路易威登特別訂製一個隨身的辦公室行李箱，當時的原創作品曾收錄於專書「100 Legendary Trunks」第297頁。此次上拍的行李箱，是按照原有設計為現代VIP重新演繹的版本，設有多個抽屜、存放書籍文件的空間、一張摺疊式大桌子和凳子，以及流動工作站的其他必備配件。內層以精緻的秸稈鑲嵌和LV標誌裝飾，外層則舖上品牌Monogram帆布。

除了訂製款，藏家也收了一套LV為慶祝2018年國際足總世界盃的特製行李箱。這次春拍登場的FIFA世界盃足球收藏箱，內含1970年起世界盃賽事所用的13個官方足球的複製品，全部均由Adidas製作，以及一顆由路易威登設計和製作的第14個足球。此行李箱全球僅限量25套。

之後將於秋拍推出的包括日本藏家特別訂製的DAMIER日式茶道收藏箱與MONOGRAM聖誕裝飾品收藏箱。藏家為訂製茶道收藏箱，特別將珍愛的茶具套裝由日本寄到法國，是獨一無二、間格完美之作。此箱外層採用Damier帆布，以呼應日本傳統和室的設計。箱中配有多層抽屜，容納了一應俱全的茶具套裝。當中的兩個黑色茶碗是由著名日本陶瓷藝術家林恭助（Kyosuke Hayashi）製作，是2010年由Take Action基金會與路易威登合辦慈善晚宴的拍賣品。另一件則是MONOGRAM聖誕裝飾品收藏箱，是品牌於2009年末所製作的全球限量五套之一，特別設計的間隔放滿53件聖誕樹裝飾形狀大小各有不同，是CIAV （International Center for the Glassworker’s Art）以一度失傳的玻璃手藝為路易威登特製之作。

即將於5月23日佳士得香港上拍的訂製款STOKOWSKI MONOGRAM摺疊式書桌旅行箱，估價40萬港元起。圖／佳士得提供
即將於5月23日佳士得香港上拍的訂製款STOKOWSKI MONOGRAM摺疊式書桌旅行箱，估價40萬港元起。圖／佳士得提供
來自顯赫日本私人珍藏之路易威登行李箱珍藏將將於佳士得香港春季及秋季現場拍賣亮相，13項精緻拍品總估價超過300萬港元。圖／佳士得提供
來自顯赫日本私人珍藏之路易威登行李箱珍藏將將於佳士得香港春季及秋季現場拍賣亮相，13項精緻拍品總估價超過300萬港元。圖／佳士得提供
即將於5月23日佳士得香港上拍的特別訂製野餐天文望遠鏡收藏箱，估價50萬港元起。圖／佳士得提供
即將於5月23日佳士得香港上拍的特別訂製野餐天文望遠鏡收藏箱，估價50萬港元起。圖／佳士得提供
將登上於2022佳士得香港秋拍的特別訂製DAMIER日式茶道收藏箱，估價50萬港元起。圖／佳士得提供
將登上於2022佳士得香港秋拍的特別訂製DAMIER日式茶道收藏箱，估價50萬港元起。圖／佳士得提供
將於2022佳士得香港秋拍登場的MONOGRAM聖誕裝飾品收藏箱，估價50萬港元起。圖／佳士得提供
將於2022佳士得香港秋拍登場的MONOGRAM聖誕裝飾品收藏箱，估價50萬港元起。圖／佳士得提供

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