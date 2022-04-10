LV訂製行李箱無極限！觀星望遠鏡、折疊書桌登佳士得

佳士得（Christie’s）香港2022年度的春拍將於5月底登場。一系列來自日本顯赫藏家、逾20年精心搜羅的13件路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）行李箱，首度亮相拍場。這個珍藏將分批於今年香港春秋兩季現場拍賣上拍，總估價超過300萬港元，第一部分將於5月23日舉辦的「典雅傳承：手袋及配飾」專場拍賣推出。

這位日本藏家的行李箱體現講究的眼光和獨到品味、工藝傳統的鑑賞力，更見證藏家與路易威登（Louis Vuitton）玄孫兼品牌前特別訂製部門主管Patrick Louis Vuitton的深厚友誼，其中包括特別訂製的獨一無二精品。例如一組特別訂製的野餐天文望遠鏡收藏箱，是由Patrick Louis Vuitton和日本藏家共同設計，兼慶祝2014年法國外交使團訪問日本160週年，配備一支專業天文望遠鏡、6套餐具包括玻璃高腳酒杯、白色瓷碟、白色餐巾、刀叉、茶匙、飯勺，以及野餐墊子，是享受野餐和觀星樂趣的完美選擇。

另一款深受矚目的訂製款則是STOKOWSKI MONOGRAM摺疊式書桌旅行箱。這個折疊書桌的設計原本是品牌於1929年為知名英國指揮家Leopold Stokowski量身定制，由於他經常要周遊各地，因此委託路易威登特別訂製一個隨身的辦公室行李箱，當時的原創作品曾收錄於專書「100 Legendary Trunks」第297頁。此次上拍的行李箱，是按照原有設計為現代VIP重新演繹的版本，設有多個抽屜、存放書籍文件的空間、一張摺疊式大桌子和凳子，以及流動工作站的其他必備配件。內層以精緻的秸稈鑲嵌和LV標誌裝飾，外層則舖上品牌Monogram帆布。

除了訂製款，藏家也收了一套LV為慶祝2018年國際足總世界盃的特製行李箱。這次春拍登場的FIFA世界盃足球收藏箱，內含1970年起世界盃賽事所用的13個官方足球的複製品，全部均由Adidas製作，以及一顆由路易威登設計和製作的第14個足球。此行李箱全球僅限量25套。