轉盤試手氣！壽星吃「澳門贏到足」送「龍蝦＋蛤蜊」

主打大量冠軍文蛤入鍋的「澳門贏到足」，即日起針對忠孝店獨家推出全新料理「火焰雞」，使用去骨桂丁雞腿肉搭配特調醬汁、米酒燜煮，帶來鹹香豪邁的滋味。同時贏到足並針對當月壽星推出「俄羅斯轉盤」活動，轉到數字多少，就贈送同數量的文蛤，若轉到「0」則贈送「龍蝦1尾」，當日壽星獎品還可再升級，有機會一次獲得龍蝦1尾加上蛤蜊1斤。

「卜卜蜆」乃是使用大量蛤蜊烹煮的順德特色鍋物，因加熱後鍋中蛤蜊開殼發出「卜卜」聲響，故名「卜卜蜆」。澳門贏到足標榜師承正宗風味，搭配雲林台西聚鮮的冠軍文蛤入饌，在台提供卜卜蜆鍋，還有順德大盤魚、原盅冬瓜粥等多款特色料理，並由香港金茶王亞軍孫言睿領軍、提供一系列道地手工沖茶。目前澳門贏到足在台共有信義本店、忠孝店2間門市，菜單略有不同，提供民眾不同的選擇。

在眾多菜色中，「馳名火焰鵝」乃是信義本店的招牌之一。針對忠孝店主打的小型聚餐型態，因此再於忠孝店獨家推出「火焰雞」。主廚選用桂丁雞去骨雞腿肉，先以黃酒與十餘種中藥材醃製入味，再使用米酒與十餘種香料調製的醬汁燜煮增香，上桌時再淋上米酒、點火燒出酒香，可以品嚐到略帶焦香的雞皮油脂感與醬香濃郁的雞腿肉，湯底還可加入高湯烹煮成鍋物，每份980元。

呼應澳門絢麗的博奕文化，澳門贏到足兩間門市同步推出「壽星贏到足」活動。當月壽星點卜卜蜆鍋，即可挑戰俄羅斯轉盤一次，轉多少數字就贈送同顆數的蛤蜊，最多一次可獲得36顆，轉中數字0，則贈送龍蝦1尾。針對「當日壽星」，除了轉中的蛤蜊數量加倍，轉中數字0，則一次可獲得龍蝦1尾加蛤蜊1斤。（每桌限1次）