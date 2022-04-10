快訊

本島最後淨土破蛋 只有這縣市本土確診破千

一張圖看天氣！未來一周兩階段變化 這天晚起變天轉涼

聽新聞
test
0:00 / 0:00

DW首款珍珠母貝腕表上市 玫瑰金搭櫻花粉誘惑女人心

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
流行品牌Daniel Wellington首度讓Quadro方表和Petite腕表，搭載珍珠母貝表盤，推出全新限定「Mother of Pearl系列」。圖／Daniel Wellington提供
流行品牌Daniel Wellington首度讓Quadro方表和Petite腕表，搭載珍珠母貝表盤，推出全新限定「Mother of Pearl系列」。圖／Daniel Wellington提供

呼應春季到來，流行品牌Daniel Wellington（簡稱DW）首度讓Quadro方表和Petite腕表，搭載珍珠母貝表盤，推出全新限定「Mother of Pearl系列」，充滿浪漫氣息。而喜愛懷舊風格表款的人，則不能錯過Briston向50年代的腕表致敬的ELEGANT系列腕表。

以簡約經典設計著名的DW首度使用了高級腕表常見的「珍珠母貝」材質，當作表盤，來傳遞春天到來的氛圍。而在Mother of Pearl系列中，無論是Quadro還是Petite款腕表，皆採用鍍上玫瑰金色的表殼，來襯托表盤的粉色珍珠母貝，因為具有天然獨特紋路，所以在不同的角度下的光澤亦不相同，讓每一款腕表都有獨一無二的外觀。柔美又浪漫的Mother of Pearl系列腕表，不僅讓女孩一見傾心，更自即日起至4月下旬，只要到品牌直營門市或官網購買指定表款，就能獲贈春季粉色櫻花限定包裝，無論自用或送人，看了就開心。

Daniel Wellington Mother of Pearl系列腕表，表盤的粉色珍珠母貝，因為具有天然獨特紋路，所以在不同的角度下的光澤亦不相同。圖／Daniel Wellington提供
Daniel Wellington Mother of Pearl系列腕表，表盤的粉色珍珠母貝，因為具有天然獨特紋路，所以在不同的角度下的光澤亦不相同。圖／Daniel Wellington提供

為了熱愛復古風格的族群，Briston從50年代經典表款取材，打造NEW CLUBMASTER ELEGANT系列腕表。外型具備了Briston招牌的枕型表殼，搭配黑、白二色的簡約表盤，設計反映了極簡主義美學。這系列每一只腕表，都採用了錢幣刻紋表圈，搭配玳瑁色塑料或是金屬表框，將張力和曲線結合在一起，具有現代與復古並置精神。全金屬表款的表鍊更有鍍上玫瑰金色點綴，與鋼製的銀色相互交錯，凸顯了懷舊魅力。

Briston NEW CLUBMASTER ELEGANT系列腕表，義大利玳瑁醋酸酯表殼，11,500元。圖／Cobblestone提供
Briston NEW CLUBMASTER ELEGANT系列腕表，義大利玳瑁醋酸酯表殼，11,500元。圖／Cobblestone提供

Daniel Wellington Mother of Pearl系列Quadro腕表，鍍玫瑰金色表殼、表鍊，6,990元。圖／Daniel Wellington提供
Daniel Wellington Mother of Pearl系列Quadro腕表，鍍玫瑰金色表殼、表鍊，6,990元。圖／Daniel Wellington提供

Briston NEW CLUBMASTER ELEGANT系列腕表，精鋼表殼、表鍊，10,500元。圖／Cobblestone提供
Briston NEW CLUBMASTER ELEGANT系列腕表，精鋼表殼、表鍊，10,500元。圖／Cobblestone提供

Daniel Wellington Mother of Pearl系列Petite腕表，鍍玫瑰金色表殼，5,490元。圖／Daniel Wellington提供
Daniel Wellington Mother of Pearl系列Petite腕表，鍍玫瑰金色表殼，5,490元。圖／Daniel Wellington提供

腕表 品牌

延伸閱讀

百達翡麗發表首個十分之一秒的單按把計時碼表腕表

影／GUCCI瑞士腕表50周年 時光「園遊會」魔幻開張

大咖NFT聯名！HUBLOT X 村上隆 元宇宙驚喜加碼

2022 WW表展／亨利慕時疾速者新作隱形黑大玩視覺迷藏

相關新聞

闖柴山秘境打卡看海亂象多 專家建議一件事千萬不能做

柴山秘境近年來成為網美打卡及遊客爭睹美景的聖地，但也衍生出不少未遵循指標、不熟路徑及海象，最後得出動救難人員救援的亂象！...

DW首款珍珠母貝腕表上市 玫瑰金搭櫻花粉誘惑女人心

呼應春季到來，流行品牌Daniel Wellington（簡稱DW）首度讓Quadro方表和Petite腕表，搭載珍珠母...

豹紋冰淇淋、Kitty聯名 3品牌「母親節蛋糕」秀創意

母親節即將到來，許多甜點品牌也準備為媽媽們獻上祝福。「哈根達斯」（Häagen-Dazs）今年與周湯豪攜手，首度推出豹紋...

反應市場喜好！平價眼鏡代言人換血 王淨、劉冠廷高人氣上位

消費者追逐的流行與喜好度，瞬息萬變，而平價眼鏡品牌最能反應出市場脈動，不僅產品隨之革新，連代言人的挑選，也同樣緊扣有「觀...

羅芙奧ALL IN 4月網拍「 異想世界」 超現實童趣齊競標

羅芙奧藝術集團2022年全新企劃ALL IN：BID ONE，本月以「I Dream A World - 異想世界」為主...

TASAKI摩登珍珠助攻 侯佩岑「從心出發」優雅登封

有「甜心主播」之稱的侯佩岑，以甜美的笑容與知性的談吐深受觀眾喜愛。本月她登上「PRESTIGE」雜誌封面，暢談經歷過主播...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。