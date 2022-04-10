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DW首款珍珠母貝腕表上市 玫瑰金搭櫻花粉誘惑女人心
呼應春季到來，流行品牌Daniel Wellington（簡稱DW）首度讓Quadro方表和Petite腕表，搭載珍珠母貝表盤，推出全新限定「Mother of Pearl系列」，充滿浪漫氣息。而喜愛懷舊風格表款的人，則不能錯過Briston向50年代的腕表致敬的ELEGANT系列腕表。
以簡約經典設計著名的DW首度使用了高級腕表常見的「珍珠母貝」材質，當作表盤，來傳遞春天到來的氛圍。而在Mother of Pearl系列中，無論是Quadro還是Petite款腕表，皆採用鍍上玫瑰金色的表殼，來襯托表盤的粉色珍珠母貝，因為具有天然獨特紋路，所以在不同的角度下的光澤亦不相同，讓每一款腕表都有獨一無二的外觀。柔美又浪漫的Mother of Pearl系列腕表，不僅讓女孩一見傾心，更自即日起至4月下旬，只要到品牌直營門市或官網購買指定表款，就能獲贈春季粉色櫻花限定包裝，無論自用或送人，看了就開心。
為了熱愛復古風格的族群，Briston從50年代經典表款取材，打造NEW CLUBMASTER ELEGANT系列腕表。外型具備了Briston招牌的枕型表殼，搭配黑、白二色的簡約表盤，設計反映了極簡主義美學。這系列每一只腕表，都採用了錢幣刻紋表圈，搭配玳瑁色塑料或是金屬表框，將張力和曲線結合在一起，具有現代與復古並置精神。全金屬表款的表鍊更有鍍上玫瑰金色點綴，與鋼製的銀色相互交錯，凸顯了懷舊魅力。
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