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反應市場喜好！平價眼鏡代言人換血 王淨、劉冠廷高人氣上位

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
王淨（左）、曾敬驊成為JINS品牌形象大使。圖／JINS提供
王淨（左）、曾敬驊成為JINS品牌形象大使。圖／JINS提供

消費者追逐的流行與喜好度，瞬息萬變，而平價眼鏡品牌最能反應出市場脈動，不僅產品隨之革新，連代言人的挑選，也同樣緊扣有「觀眾緣」的明星。像是來自日本的JINS，繼陳昊森之後，首度啟用王淨、曾敬驊成為雙形象大使；小林眼鏡則是找來「金馬獎最佳男配角」的劉冠廷，取代原先的陳零九，提升品牌形象。

王淨與曾敬驊先後在《返校》、《華燈初上》都合作過，兩人私下也是好友，此次受到JINS邀請，再度合體，擔任品牌形象大使。藉由復古與現代日兩種穿搭法，來詮釋JINS這季的TREND、BASIC兩大系列鏡框。TREND系列設計融入大尺寸、透明色、雙鼻橋等元素，讓以往經典風格的改頭換面；BASIC系列以歷久不衰的經典框為原型，搭配時下流行色，強調生活中任何場合、穿搭風格都能輕鬆駕馭。王淨與曾敬驊兩人在形象大片中，也再次扮演了情侶，並換上復古洋裝與花襯衫，搭配潮流大框與紳士經典方框，打造現今最有話題的懷舊感穿搭。

「金馬獎最佳男配角」劉冠廷成為小林眼鏡新一季代言人。圖／小林眼鏡提供
「金馬獎最佳男配角」劉冠廷成為小林眼鏡新一季代言人。圖／小林眼鏡提供

小林眼鏡則是請來「三金最佳男配角」劉冠廷擔任全新一季代言人，他從戲劇到電影等眾多影視作品，實力派演技備受肯定，精湛演出總是能吸引觀眾的目光，也為作品帶來完美詮釋。聊到此次代言，劉冠廷表示「眼睛是靈魂之窗，透過眼鏡則可傳達角色的靈魂」。因此在廣告中更大方地展現演員本色，隨處拾起一支眼鏡，便開啟不同的角色扮演，藉以訴求小林眼鏡，在全台門市皆設有認證驗光師的專業形象。鼓勵消費者不論配鏡與否，只要到全台品牌門市，都能得到專業的諮詢、檢查，與建議。

曾敬驊成為JINS品牌形象大使。圖／JINS提供
曾敬驊成為JINS品牌形象大使。圖／JINS提供

王淨成為JINS品牌形象大使。圖／JINS提供
王淨成為JINS品牌形象大使。圖／JINS提供

「金馬獎最佳男配角」劉冠廷成為小林眼鏡新一季代言人。圖／小林眼鏡提供
「金馬獎最佳男配角」劉冠廷成為小林眼鏡新一季代言人。圖／小林眼鏡提供

JINS春夏TREND系列鏡框3,980元。圖／JINS提供
JINS春夏TREND系列鏡框3,980元。圖／JINS提供

品牌 情侶 返校

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