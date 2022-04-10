羅芙奧ALL IN 4月網拍「 異想世界」 超現實童趣齊競標

羅芙奧藝術集團2022年全新企劃ALL IN：BID ONE，本月以「I Dream A World - 異想世界」為主題，透過藝術家的雙眼去觀看繽紛的外在世界，此次拍賣聚焦Matias Sanchez、Robi Dwi Antono、Kitti Narod及Nikki...等藝術家創作與超現實主義與表現主義的藝術作品，拍賣自即日起至4月11日止於羅芙奧拍賣平台競標。

本月焦點拍品之一為表現主義藝術家Matias Sanchez的「Caribe」，以大膽的筆觸勾勒出叼著煙斗的骷髏，是藝術家Matias Sanchez對加勒比的想像。超現實主義藝術家Robi Dwi Antono最廣為人知的作品是以年輕孩童和由他創造的神話生物為主角，期望透過他的作品經由觀者的自我解讀後喚起內在的情感。充滿童趣的作品「Epic Fight」中眼帶淚光的可愛英雄正歷經著史詩級的戰鬥，限量50版。泰國藝術家Kitti Narod筆下的人物則有著長長的手臂，透過輕鬆愉悅的場景描繪出他心中的烏托邦，作品「The Wrestlers」以10,000美元起拍。 超現實主義藝術家Robi Dwi Antono作品「Epic Fight」，限量50版，起拍價7,100美元。圖／羅芙奧提供 泰國藝術家Kitti Narod作品「The Wrestlers」，起拍價10,000美元。圖／羅芙奧提供