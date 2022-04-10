快訊

本島唯一淨土破功…南投2確診者足跡曝光 與新竹個案有接觸

中職／第三次被打到「魚尾巴」...曾仁和退場

聽新聞
test
0:00 / 0:00

羅芙奧ALL IN 4月網拍「 異想世界」 超現實童趣齊競標

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
表現主義藝術家Matias Sanchez作品「Caribe」，起拍價6,500美元。圖／羅芙奧提供
表現主義藝術家Matias Sanchez作品「Caribe」，起拍價6,500美元。圖／羅芙奧提供

羅芙奧藝術集團2022年全新企劃ALL IN：BID ONE，本月以「I Dream A World - 異想世界」為主題，透過藝術家的雙眼去觀看繽紛的外在世界，此次拍賣聚焦Matias Sanchez、Robi Dwi Antono、Kitti Narod及Nikki...等藝術家創作與超現實主義與表現主義的藝術作品，拍賣自即日起至4月11日止於羅芙奧拍賣平台競標。

本月焦點拍品之一為表現主義藝術家Matias Sanchez的「Caribe」，以大膽的筆觸勾勒出叼著煙斗的骷髏，是藝術家Matias Sanchez對加勒比的想像。超現實主義藝術家Robi Dwi Antono最廣為人知的作品是以年輕孩童和由他創造的神話生物為主角，期望透過他的作品經由觀者的自我解讀後喚起內在的情感。充滿童趣的作品「Epic Fight」中眼帶淚光的可愛英雄正歷經著史詩級的戰鬥，限量50版。泰國藝術家Kitti Narod筆下的人物則有著長長的手臂，透過輕鬆愉悅的場景描繪出他心中的烏托邦，作品「The Wrestlers」以10,000美元起拍。

超現實主義藝術家Robi Dwi Antono作品「Epic Fight」，限量50版，起拍價7,100美元。圖／羅芙奧提供
超現實主義藝術家Robi Dwi Antono作品「Epic Fight」，限量50版，起拍價7,100美元。圖／羅芙奧提供
泰國藝術家Kitti Narod作品「The Wrestlers」，起拍價10,000美元。圖／羅芙奧提供
泰國藝術家Kitti Narod作品「The Wrestlers」，起拍價10,000美元。圖／羅芙奧提供

藝術家 泰國

延伸閱讀

詮釋花藝華麗姿態 花藝工作室 Winson’s Balcony 信義店

影／保生文化祭開鑼 柯文哲盼藝術融入廟會文化

NFT藝術品正夯：是虛擬貨幣的革命還是泡沫化？

首場NFT元宇宙實境體驗 台北新藝術博覽會松菸登場

相關新聞

闖柴山秘境打卡看海亂象多 專家建議一件事千萬不能做

柴山秘境近年來成為網美打卡及遊客爭睹美景的聖地，但也衍生出不少未遵循指標、不熟路徑及海象，最後得出動救難人員救援的亂象！...

羅芙奧ALL IN 4月網拍「 異想世界」 超現實童趣齊競標

羅芙奧藝術集團2022年全新企劃ALL IN：BID ONE，本月以「I Dream A World - 異想世界」為主...

TASAKI摩登珍珠助攻 侯佩岑「從心出發」優雅登封

有「甜心主播」之稱的侯佩岑，以甜美的笑容與知性的談吐深受觀眾喜愛。本月她登上「PRESTIGE」雜誌封面，暢談經歷過主播...

帥！Outdoor必備 全新S.T. Dupont DEFI XXTREME打火機

以品味紳士精品聞名於世的法國都彭（S.T. Dupont），設計一直緊扣著時代脈動。隨著運動休閒的穿搭潮流席捲全球，風格...

寒害缺水影響 阿里山咖啡豆質、量反較去年成長不少

阿里山咖啡豆逢採收期，去年受缺水影響產量不佳，鄒築園咖啡莊園業者方政倫說，今年咖啡豆雖受寒害影響，但質、量相對提升。另，...

88道港式料理、龍蝦粥吃到飽！「港點百匯」進駐桃園

港式自助餐餐廳，近年也成為許多民眾品嚐吃到飽的人氣選擇。已經經營超過30年歷史的「青青婚宴文創集團」，近期於桃園南崁開設...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。