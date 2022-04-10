TASAKI摩登珍珠助攻 侯佩岑「從心出發」優雅登封

有「甜心主播」之稱的侯佩岑，以甜美的笑容與知性的談吐深受觀眾喜愛。本月她登上「PRESTIGE」雜誌封面，暢談經歷過主播、主持與戲劇演出工作後，對於工作現階段的想法，以及如今最享受的家庭生活，「好比我們現代人常為了達到工作上某種『期待值』，而忘了花時間去認識內心中真正的自己。正如以前擔任新聞主播與主持人的我花很多時間在理解別人、理解世界，現在對我來說認識自己最重要。」她說。

在這次的拍攝中，侯佩岑分別演繹了鮮活的綠色、甜美的粉紅色、以及溫暖知性的大地色系服裝，猶如透過不同的色調展現她多變的面貌，以及隨時在各種身份中轉換的自在。她也搭配了一系列來自TASAKI優雅又摩登的珍珠珠寶。這次所以的珠寶作品都出自TASAKI 2022 春季高級珠寶，以充滿設計創意、活潑又迷人的Atelier系列為主，刻畫由高處飛瀉而下的壯觀瀑布、太陽折射照耀出清澈流水的迷人光芒、以及海洋多樣變化的光影之美及流動規律。 侯佩岑配戴TASAKI珠寶拍攝PRETIGE雜誌。圖／PRETIGE雜誌提供 TASAKI Cascade 耳環，91萬3,000元。圖／TASAKI提供 TASAKI Waterfall耳環，377萬元。圖／TASAKI提供 侯佩岑配戴TASAKI珠寶拍攝PRETIGE雜誌。圖／PRETIGE雜誌提供 侯佩岑配戴TASAKI珠寶登上PRETIGE雜誌封面。圖／PRETIGE雜誌提供 TASAKI Cascade戒指，54萬5,000元。圖／TASAKI提供 侯佩岑配戴TASAKI珠寶登上PRETIGE雜誌封面。圖／PRETIGE雜誌、TASAKI提供 侯佩岑配戴TASAKI珠寶拍攝PRETIGE雜誌。圖／PRETIGE雜誌提供 TASAKI Buoy戒指，18萬5,000元。圖／TASAKI提供 TASAKI Cascade墜鍊，50萬4,000元。圖／TASAKI提供 侯佩岑配戴TASAKI珠寶拍攝PRETIGE雜誌。圖／PRETIGE雜誌提供