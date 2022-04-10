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TASAKI摩登珍珠助攻 侯佩岑「從心出發」優雅登封

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
TASAKI Waterfall項鍊，565萬元。圖／TASAKI提供
TASAKI Waterfall項鍊，565萬元。圖／TASAKI提供

有「甜心主播」之稱的侯佩岑，以甜美的笑容與知性的談吐深受觀眾喜愛。本月她登上「PRESTIGE」雜誌封面，暢談經歷過主播、主持與戲劇演出工作後，對於工作現階段的想法，以及如今最享受的家庭生活，「好比我們現代人常為了達到工作上某種『期待值』，而忘了花時間去認識內心中真正的自己。正如以前擔任新聞主播與主持人的我花很多時間在理解別人、理解世界，現在對我來說認識自己最重要。」她說。

在這次的拍攝中，侯佩岑分別演繹了鮮活的綠色、甜美的粉紅色、以及溫暖知性的大地色系服裝，猶如透過不同的色調展現她多變的面貌，以及隨時在各種身份中轉換的自在。她也搭配了一系列來自TASAKI優雅又摩登的珍珠珠寶。這次所以的珠寶作品都出自TASAKI 2022 春季高級珠寶，以充滿設計創意、活潑又迷人的Atelier系列為主，刻畫由高處飛瀉而下的壯觀瀑布、太陽折射照耀出清澈流水的迷人光芒、以及海洋多樣變化的光影之美及流動規律。

侯佩岑配戴TASAKI珠寶拍攝PRETIGE雜誌。圖／PRETIGE雜誌提供
侯佩岑配戴TASAKI珠寶拍攝PRETIGE雜誌。圖／PRETIGE雜誌提供
TASAKI Cascade 耳環，91萬3,000元。圖／TASAKI提供
TASAKI Cascade 耳環，91萬3,000元。圖／TASAKI提供
TASAKI Waterfall耳環，377萬元。圖／TASAKI提供
TASAKI Waterfall耳環，377萬元。圖／TASAKI提供
侯佩岑配戴TASAKI珠寶拍攝PRETIGE雜誌。圖／PRETIGE雜誌提供
侯佩岑配戴TASAKI珠寶拍攝PRETIGE雜誌。圖／PRETIGE雜誌提供
侯佩岑配戴TASAKI珠寶登上PRETIGE雜誌封面。圖／PRETIGE雜誌提供
侯佩岑配戴TASAKI珠寶登上PRETIGE雜誌封面。圖／PRETIGE雜誌提供
TASAKI Cascade戒指，54萬5,000元。圖／TASAKI提供
TASAKI Cascade戒指，54萬5,000元。圖／TASAKI提供
侯佩岑配戴TASAKI珠寶登上PRETIGE雜誌封面。圖／PRETIGE雜誌、TASAKI提供
侯佩岑配戴TASAKI珠寶登上PRETIGE雜誌封面。圖／PRETIGE雜誌、TASAKI提供
侯佩岑配戴TASAKI珠寶拍攝PRETIGE雜誌。圖／PRETIGE雜誌提供
侯佩岑配戴TASAKI珠寶拍攝PRETIGE雜誌。圖／PRETIGE雜誌提供
TASAKI Buoy戒指，18萬5,000元。圖／TASAKI提供
TASAKI Buoy戒指，18萬5,000元。圖／TASAKI提供
TASAKI Cascade墜鍊，50萬4,000元。圖／TASAKI提供
TASAKI Cascade墜鍊，50萬4,000元。圖／TASAKI提供
侯佩岑配戴TASAKI珠寶拍攝PRETIGE雜誌。圖／PRETIGE雜誌提供
侯佩岑配戴TASAKI珠寶拍攝PRETIGE雜誌。圖／PRETIGE雜誌提供

主播 珠寶

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