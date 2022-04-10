闖柴山秘境打卡看海亂象多 專家建議一件事千萬不能做

柴山秘境近年來成為網美打卡及遊客爭睹美景的聖地，但也衍生出不少未遵循指標、不熟路徑及海象，最後得出動救難人員救援的亂象！資深山友表示，勇闖秘境體驗大自然是好事，但切勿一個人獨自或在不熟悉路跡的情況下亂闖，最好遵循柴山明顯路徑和路標，並注意海水潮汐問題，以免致生危險。

3名高雄科大女大生昨因到柴山秘境看海景拍照，未注意潮汐的漲潮問題，因此受困礁岩，所幸同行的另一名女大生見同伴受困，緊急打電話求救，經搜救人員救援，3人均平安脫困。

柴山秘境近年成為遊客親近大自然和網美打卡朝聖的熱門景點，但人一多也衍生不少亂象，不少遊客未遵循壽山國家自然公園或山友建立的指標，靠著自我意識或膽量在不知名的山徑亂走迷路，也有不少遊客為拍美照，直接站在礁岩上滑倒受傷或忘記潮汐時間受困。

壽山國家自然公園管理處副處長洪啟源表示，柴山秘境西海岸俗稱「柴山阿朗壹」，在山海交界處，非屬於管理處管轄範圍，但柴山西海岸地名「大自然地區」的海蝕洞秘境，在假日下午吸引不少網美及遊客打卡拍照。

洪啟源指出，該處秘境地質容易鬆動狀況，過去曾發生遊客跌落的危險，加上假日人多、交通秩序比較混亂，目前已委託顧問公司設計工程，預計今年底道路和停車空間會有所改善；洪啟源也提醒遊客闖秘境或登柴山，應做好事前準備，遵循標示和明顯主要幹道行走，避免輕易嘗試岔路，或前往安全設施不足的區域。

鼓山分局分局長蔡鴻文表示，柴山因鄰近市區，常有遊客登山遊玩，因柴山有三之二屬軍事管制區，易造成遊客誤闖迷路而受困！近來也有民衆受困在非規劃路徑或登山步道，常常需警消甚至海巡署人員暗夜冒險救援，呼籲遊客勿闖柴山軍事管制區，入夜後山上無燈光照明，遊千萬不要明知不能走還硬闖造成危害。

一名資深的廖姓山友說，走柴山秘境最忌諱不熟的路跡自己一個人亂闖，廖說，爬柴山可循明顯路徑和路標，此外，山友也都會做紅、白點的標示，若要看海景拍照，建議遊客每天早上九點以後走，傍晚四、五點以後會慢慢漲潮必須注意潮汐問題，不熟的路徑最好有熟悉的山友帶，否則山上會有空間迷向，易生危險。

海巡人員指出，由於秘境有多條路線，海巡沒禁止遊客的權限，但提醒遊客應小心山上的落石、礁岩岩石潮濕易滑及潮汐漲潮問題。