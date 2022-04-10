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帥！Outdoor必備 全新S.T. Dupont DEFI XXTREME打火機

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
中央為DEFI XXTREME極限系列打火機霧面橘款，9,800元。圖／迪生提供
中央為DEFI XXTREME極限系列打火機霧面橘款，9,800元。圖／迪生提供

以品味紳士精品聞名於世的法國都彭（S.T. Dupont），設計一直緊扣著時代脈動。隨著運動休閒的穿搭潮流席捲全球，風格配件也逐漸成為全球新世代男士的最愛。自2012年，S.T. Dupont推出了第一款帶有雙火炬式火焰的打火機DEFI EXTREME打火機後，該系列深受熱愛戶外、冒險的男性喜愛。今年品牌迎來最新的DEFI XXTREME極限打火機，在外觀上和性能上，都比DEFI EXTREME更強悍，無疑是Outdoor時尚的必備單品。

DEFI XXTREME外觀擁有最新符合人體工學的水平扭索狀紋裝飾，及完全覆蓋打火機的全新由高強度半硬質（semi-rigid）材料防護盾，提供全面的保護。搭配DEFI XXTREME極限打火機的特殊比例液態瓦斯，透過調節軸調整出火，不論在零下10℃的極地環境或是45 ℃的高溫氣候都能使用，強化了防風功能的噴焰型火焰，能夠承受強打7級的強風。為了讓在外冒險的旅人們使用方便，DEFI XXTREME更貼心的把瓦斯儲量設計在側機身並搭配透明視窗，瓦斯用量一目了然。

DEFI XXTREME極限系列打火機火焰紅款，9,800元。圖／迪生提供
DEFI XXTREME極限系列打火機火焰紅款，9,800元。圖／迪生提供
DEFI XXTREME極限系列打火機清新白款，9,800元。圖／迪生提供
DEFI XXTREME極限系列打火機清新白款，9,800元。圖／迪生提供
DEFI XXTREME極限系列打火機霧面墨綠款，9,800元。圖／迪生提供
DEFI XXTREME極限系列打火機霧面墨綠款，9,800元。圖／迪生提供
都彭推出全新DEFI XXTREME極限打火機。圖／迪生提供
都彭推出全新DEFI XXTREME極限打火機。圖／迪生提供
都彭推出全新DEFI XXTREME極限打火機。圖／迪生提供
都彭推出全新DEFI XXTREME極限打火機。圖／迪生提供

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