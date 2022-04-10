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寒害缺水影響 阿里山咖啡豆質、量反較去年成長不少

聯合報 / 記者莊祖銘／嘉義即時報導
每年11月到隔年5月為阿里山咖啡豆採收期，業者表示今年豆況相較去年佳，產量約提升3到5成。圖／里響咖啡提供
每年11月到隔年5月為阿里山咖啡豆採收期，業者表示今年豆況相較去年佳，產量約提升3到5成。圖／里響咖啡提供

阿里山咖啡豆逢採收期，去年受缺水影響產量不佳，鄒築園咖啡莊園業者方政倫說，今年咖啡豆雖受寒害影響，但質、量相對提升。另，梅山鄉農業課說，有業者反映，果小蠹蟲往高海拔移動，半天村咖啡量損失超過5成。

阿里山「咖啡王子」方政倫說，近月咖啡豆受寒害和密集降雨影響，些許咖啡豆出現裂果情形，但占總量不到1成。每年11月到隔年5月為採收期，去年氣候相對乾燥，「花開不是很順，相對結果也不漂亮」。今年初氣溫驟降，產量反較去年多約3至5成。

方政倫說，日夜溫差大，咖啡豆烘曬時易裂果，但今年因採收較晚，咖啡成長緩慢，容易累積風味和含糖物質，去年收成不好約20幾噸，今年生長正常提升至30幾噸，產地價提升至每公斤約1千元到3千元不等，無明顯變化。

但國外生豆價，因巴西寒害加上航運價格上漲，漲約2到3成，對國內咖啡豆外銷利多。里響咖啡負責人許如茵說，國內市場價和產地價漸趨穩定，目前咖啡農面臨主要問題是欠缺人工，採收期將屆，採收效率與預期仍有落差。

另，梅山鄉公所農業課長林國棟說，近日有咖啡農反映，鄉內半天村地區，因全球暖化引響，原僅存在中低海拔地區的果小蠹蟲，海拔有逐漸攀升趨勢，影響咖啡收成約10幾公噸，咖啡出現空包彈、「粒粒無收」，損失超過5成。

林國棟說，目前咖啡農常用酒精燈或化學藥物防治，農業課也針對上兩種方法，輔導農民防治。酒精燈每兩天需補充燃料，且成本較高；化學農藥成本相對便宜，省時且省工。

阿里山咖啡豆逢採收期，去年受缺水影響產量不佳，今年咖啡豆雖逢寒害，但產量、質量相對提升。圖／里響咖啡提供
阿里山咖啡豆逢採收期，去年受缺水影響產量不佳，今年咖啡豆雖逢寒害，但產量、質量相對提升。圖／里響咖啡提供
阿里山咖啡豆逢採收期，去年受缺水影響產量不佳，今年咖啡豆雖逢寒害，但產量、質量相對提升。圖／里響咖啡提供
阿里山咖啡豆逢採收期，去年受缺水影響產量不佳，今年咖啡豆雖逢寒害，但產量、質量相對提升。圖／里響咖啡提供
阿里山「咖啡王子」方政倫說，近月咖啡豆受寒害和密集降雨影響，些許咖啡豆出現裂果情形，但占總量不到1成。圖／方政倫提供
阿里山「咖啡王子」方政倫說，近月咖啡豆受寒害和密集降雨影響，些許咖啡豆出現裂果情形，但占總量不到1成。圖／方政倫提供
里響咖啡負責人許茹茵說，今年咖啡豆收成量好，市場價格穩定，主要面臨問題是人力上漲，咖啡採收缺人工。圖／里響咖啡提供
里響咖啡負責人許茹茵說，今年咖啡豆收成量好，市場價格穩定，主要面臨問題是人力上漲，咖啡採收缺人工。圖／里響咖啡提供

咖啡 寒害 阿里山

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