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寒害缺水影響 阿里山咖啡豆質、量反較去年成長不少
阿里山咖啡豆逢採收期，去年受缺水影響產量不佳，鄒築園咖啡莊園業者方政倫說，今年咖啡豆雖受寒害影響，但質、量相對提升。另，梅山鄉農業課說，有業者反映，果小蠹蟲往高海拔移動，半天村咖啡量損失超過5成。
阿里山「咖啡王子」方政倫說，近月咖啡豆受寒害和密集降雨影響，些許咖啡豆出現裂果情形，但占總量不到1成。每年11月到隔年5月為採收期，去年氣候相對乾燥，「花開不是很順，相對結果也不漂亮」。今年初氣溫驟降，產量反較去年多約3至5成。
方政倫說，日夜溫差大，咖啡豆烘曬時易裂果，但今年因採收較晚，咖啡成長緩慢，容易累積風味和含糖物質，去年收成不好約20幾噸，今年生長正常提升至30幾噸，產地價提升至每公斤約1千元到3千元不等，無明顯變化。
但國外生豆價，因巴西寒害加上航運價格上漲，漲約2到3成，對國內咖啡豆外銷利多。里響咖啡負責人許如茵說，國內市場價和產地價漸趨穩定，目前咖啡農面臨主要問題是欠缺人工，採收期將屆，採收效率與預期仍有落差。
另，梅山鄉公所農業課長林國棟說，近日有咖啡農反映，鄉內半天村地區，因全球暖化引響，原僅存在中低海拔地區的果小蠹蟲，海拔有逐漸攀升趨勢，影響咖啡收成約10幾公噸，咖啡出現空包彈、「粒粒無收」，損失超過5成。
林國棟說，目前咖啡農常用酒精燈或化學藥物防治，農業課也針對上兩種方法，輔導農民防治。酒精燈每兩天需補充燃料，且成本較高；化學農藥成本相對便宜，省時且省工。
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