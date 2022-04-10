88道港式料理、龍蝦粥吃到飽！「港點百匯」進駐桃園

港式自助餐餐廳，近年也成為許多民眾品嚐吃到飽的人氣選擇。已經經營超過30年歷史的「青青婚宴文創集團」，近期於桃園南崁開設全新品牌「港點百匯」，提供經典的港式點心、臘味、煲湯等一系列餐點，還有鮑魚燒賣皇、火焰櫻桃鴨等明星料理，最多可享88款餐點無限吃到飽。4月底前加入會員，可獲得200點會員點數，可現抵200元。

近期新開幕的「港點百匯」位於桃園南崁青青格麗絲莊園內的富城廳，提供約百人席次。館內主打港式餐點，並導入「香港復古推車」，以及手機智慧點餐、機器人送餐系統等服務。餐點部份，港點百匯平日規劃午晚餐適用的「經典組合」，提供40餘道經典菜色，每人639元。週末與例假日另提供超值升級方案，每人739元，即可享用88道菜餚。用餐方案均採無限供應，並會輪替菜單以維持新意。館內自助吧台也同步供應甜品、蛋糕、哈根達斯冰淇淋、飲品供賓客享用，針對5歲以下孩童，還可享免費入場。

經典組合方案中，提供鮑魚燒賣皇、干貝燒賣皇、XO醬蘿蔔糕、蟲草花膠燉排骨、金蒜蒸中蝦等點心，還有明爐燒鴨、蜜汁叉燒、港式油雞等臘味。「超值升級」方案則是以經典組合為基礎，另外再加入龍蝦、軟殼蟹等食材運用，提供鮮甜龍蝦海鮮粥、花膠御品佛跳牆、避風軟殼蟹、極汁牛小排等餐點，總品項達88種（以當週菜單為準）。另外港點百匯也於午間時段提供「蒜香脆皮雞」，以及晚間限定的「火焰櫻桃鴨」供民眾品嚐。（以當週菜單為準）