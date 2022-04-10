東勢螢火蟲季「螢戀梨之鄉」 即起至17日造訪螢光閃閃

台中市政府農業局與東勢區農會共同輔導梨之鄉休閒農業區，推動螢火蟲生態復育工作有成，今年是第7年辦螢戀梨之鄉活動，邀請民眾即日起至17日造訪螢光閃閃、具濃濃客家風情的純樸東勢農村；農業局表示，因應疫情，今年採小團體預約報名，邀請大家在落實防疫下，到東勢遨遊美麗的螢光饗宴。

農業局表示，東勢地區產業以農業為主，少有水泥樓房與光害等人為干擾因素，造就絕佳的螢火蟲復育環境，加上近年梨之鄉與軟埤坑休閒農業區夥伴極力復育，已成為國人每年螢火蟲季必造訪的秘境之一，歡迎大家落實防疫前往賞螢，把握最佳時機來趟山城慢活小旅行。

東勢區農會指出，今年度除導覽人員帶領至秘境賞螢外，也安排遊客參與休閒農業區內的3個小農家農村體驗，周一至周四由己月山舍推出香草茶包體驗，邊喝著香草茶邊眺望大雪山美麗的風景，享受放鬆心靈的美好時光；周五至周日由水寨一方休閒農場推出山豬果醬體驗活動，採用農場種植的桶柑製作，適合大小朋友一同動手DIY；晚餐在松苑山莊享受「吃在地食當季」的客家美食，讓遊客品嚐最具有特色的客家好味道。