調酒冠軍加持Nu Skin！在家調3款飲品喝出水潤Q彈美顏

聯合報 / 記者劉小川／台北即時報導
Nu Skin推出全新水光膠原胜肽。圖／Nu Skin提供
Nu Skin推出全新水光膠原胜肽。圖／Nu Skin提供

每個女人都想要擁有水潤Q彈的肌膚，且根據調查，有不少消費者會購買口服美容營養品，Nu Skin推出全新水光膠原胜肽，邀來世界調酒冠軍尹德凱，客座NU CAFÉ，推出限定販售的水光膠原胜肽特調飲品，還有3款可以在家調飲，簡單就能喝出好肌膚。

Nu Skin邀請AHA Saloon創辦人尹德凱客座NU CAFÉ，以水光膠原胜肽調出3款飲品，即日起至5月7日限定販售，包括「Sea Breeze Sour海風暮色特調」，以優格與鳳梨汁展現酸度，搭配蔓越莓菁妍配方及昇源飲品，讓味道更為多元；「Snow Fizz雪國花園特調」以Nu Skin Appeal香草濃厚香甜的奶昔為基底，加入紫米櫻花液、澄花水，有著淡淡的花香。

「ESP Martini紳士特調」則是大人系飲品，以濃縮咖啡為基底，搭配黑豆、可可茶，有著醇厚口感。NU CAFÉ是與伊甸基金會合作，所有營收都回饋伊甸基金會。

尹德凱也示範3款在家調飲，包括使用水光膠原白胜肽，以水攪散，加入柳橙汁、葡萄柚汁、檸檬汁與蔓越梅汁，走豐富果香味；另款玫瑰夢幻調飲，則同樣以水光膠原白胜肽，加入蘋果汁、檸檬汁與洛神茶，適合少女飲用；日式健康特調則是以水光膠原白胜肽，加入康普茶、玄米茶、抹茶、梅子醋，有著濃濃日本風味。

Nu Skin水光膠原胜肽包括膠原蛋白胜肽、透明質酸鈉（玻尿酸）、金盞花葉黃素等成分，可溶於80度以下飲品，能百搭各種風味。

世界調酒冠軍尹德凱，客座NU CAFÉ。圖／Nu Skin提供
世界調酒冠軍尹德凱，客座NU CAFÉ。圖／Nu Skin提供
NU CAFÉ的Snow Fizz雪國花園特調。圖／Nu Skin提供
NU CAFÉ的Snow Fizz雪國花園特調。圖／Nu Skin提供
NU CAFÉ的ESP Martini紳士特調。圖／Nu Skin提供
NU CAFÉ的ESP Martini紳士特調。圖／Nu Skin提供
NU CAFÉ的Sea Breeze Sour海風暮色特調。圖／Nu Skin提供
NU CAFÉ的Sea Breeze Sour海風暮色特調。圖／Nu Skin提供

可可 膠原蛋白

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