調酒冠軍加持Nu Skin！在家調3款飲品喝出水潤Q彈美顏
每個女人都想要擁有水潤Q彈的肌膚，且根據調查，有不少消費者會購買口服美容營養品，Nu Skin推出全新水光膠原胜肽，邀來世界調酒冠軍尹德凱，客座NU CAFÉ，推出限定販售的水光膠原胜肽特調飲品，還有3款可以在家調飲，簡單就能喝出好肌膚。
Nu Skin邀請AHA Saloon創辦人尹德凱客座NU CAFÉ，以水光膠原胜肽調出3款飲品，即日起至5月7日限定販售，包括「Sea Breeze Sour海風暮色特調」，以優格與鳳梨汁展現酸度，搭配蔓越莓菁妍配方及昇源飲品，讓味道更為多元；「Snow Fizz雪國花園特調」以Nu Skin Appeal香草濃厚香甜的奶昔為基底，加入紫米櫻花液、澄花水，有著淡淡的花香。
「ESP Martini紳士特調」則是大人系飲品，以濃縮咖啡為基底，搭配黑豆、可可茶，有著醇厚口感。NU CAFÉ是與伊甸基金會合作，所有營收都回饋伊甸基金會。
尹德凱也示範3款在家調飲，包括使用水光膠原白胜肽，以水攪散，加入柳橙汁、葡萄柚汁、檸檬汁與蔓越梅汁，走豐富果香味；另款玫瑰夢幻調飲，則同樣以水光膠原白胜肽，加入蘋果汁、檸檬汁與洛神茶，適合少女飲用；日式健康特調則是以水光膠原白胜肽，加入康普茶、玄米茶、抹茶、梅子醋，有著濃濃日本風味。
Nu Skin水光膠原胜肽包括膠原蛋白胜肽、透明質酸鈉（玻尿酸）、金盞花葉黃素等成分，可溶於80度以下飲品，能百搭各種風味。
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