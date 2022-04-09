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克蘿伊摩蕾茲瘦到臉頰凹陷 出席LV以《樂來越愛你》繁星之城為靈感的古龍水發表
路易威登（LOUIS VUITTON，簡稱LV）日前在加州奧斯卡電影博物館（Academy Museum of Motion Pictures）發表全新上市的古龍水「City of Stars」，並邀請品牌好友克蘿伊摩蕾茲（Chloe Moretz）、嘻哈歌手A$AP Nast等名人到場參與，為品牌古龍水系列設計外包裝的藝術家Alex Israel也是嘉賓之一，在天使之城洛杉磯共同歡慶這支嶄新古龍水問世。
City of Stars為路易威登推出的第4款全新古龍水，由調香師Jacques Cavalier Belletrud精心調製、加州藝術家Alex Israel設計包裝圖樣，簡約的香水瓶則來自澳洲極簡大師Marc Newson創作，其命名發想自品牌大使艾瑪史東（Emma Stone）所演出的賣座電影《樂來越愛你（La La Land）》主題曲繁星之城「City of Stars」，這首歌也在2017年先後奪得金球獎、奧斯卡金像獎的最佳原創歌曲獎，以此發想的香水為柑橘香搭襯些微的爽身粉味，象徵通往洛杉磯迷人夜色的入口。
City of Stars的瓶身色澤闡述的是洛杉磯黃昏薄暮至破曉黎明的夜色之美，是調香師Jacques Cavallier Belletrud禮讚入夜後的天使之城，從星光熠熠的好萊塢到天際閃耀的群星，處處充滿驚喜、歡樂與刺激，主調以麝香、檀香木為主，中調誘引出屬於熱帶的梔子花香，鋪陳全程的是柑橘主軸的血橙、檸檬、紅橘、佛手柑、青檸，嗅覺如同城市燈火般挑逗著感官，在柑橘香氛的五重奏之中，思緒翩然起舞，最終晨光初露時，以消散的淡淡麝香粉開啟嶄新的一天。
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