克蘿伊摩蕾茲瘦到臉頰凹陷 出席LV以《樂來越愛你》繁星之城為靈感的古龍水發表

路易威登(LOUIS VUITTON,簡稱LV)日前在加州奧斯卡電影博物館(Academy Museum of Motion Pictures)發表全新上市的古龍水「City of Stars」,並邀請品牌好友克蘿伊摩蕾茲(Chloe Moretz)、嘻哈歌手A$AP Nast等名人到場參與,為品牌古龍水系列設計外包裝的藝術家Alex Israel也是嘉賓之一,在天使之城洛杉磯共同歡慶這支嶄新古龍水問世。 克蘿伊摩蕾茲是City of Stars古龍水加州發表會現場嘉賓。圖/LV提供 個人風格鮮明的的A$AP Nast現身路易威登在加州發表全新古龍水活動。圖/LV提供

City of Stars為路易威登推出的第4款全新古龍水,由調香師Jacques Cavalier Belletrud精心調製、加州藝術家Alex Israel設計包裝圖樣,簡約的香水瓶則來自澳洲極簡大師Marc Newson創作,其命名發想自品牌大使艾瑪史東(Emma Stone)所演出的賣座電影《樂來越愛你(La La Land)》主題曲繁星之城「City of Stars」,這首歌也在2017年先後奪得金球獎、奧斯卡金像獎的最佳原創歌曲獎,以此發想的香水為柑橘香搭襯些微的爽身粉味,象徵通往洛杉磯迷人夜色的入口。