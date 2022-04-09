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克蘿伊摩蕾茲瘦到臉頰凹陷 出席LV以《樂來越愛你》繁星之城為靈感的古龍水發表

聯合報 / 記者楊詩涵／即時報導
克蘿伊摩蕾茲是City of Stars古龍水加州發表會現場嘉賓。圖／LV提供
克蘿伊摩蕾茲是City of Stars古龍水加州發表會現場嘉賓。圖／LV提供

路易威登（LOUIS VUITTON，簡稱LV）日前在加州奧斯卡電影博物館（Academy Museum of Motion Pictures）發表全新上市的古龍水「City of Stars」，並邀請品牌好友克蘿伊摩蕾茲（Chloe Moretz）、嘻哈歌手A$AP Nast等名人到場參與，為品牌古龍水系列設計外包裝的藝術家Alex Israel也是嘉賓之一，在天使之城洛杉磯共同歡慶這支嶄新古龍水問世。

克蘿伊摩蕾茲是City of Stars古龍水加州發表會現場嘉賓。圖／LV提供
克蘿伊摩蕾茲是City of Stars古龍水加州發表會現場嘉賓。圖／LV提供
個人風格鮮明的的A$AP Nast現身路易威登在加州發表全新古龍水活動。圖／LV提供
個人風格鮮明的的A$AP Nast現身路易威登在加州發表全新古龍水活動。圖／LV提供

City of Stars為路易威登推出的第4款全新古龍水，由調香師Jacques Cavalier Belletrud精心調製、加州藝術家Alex Israel設計包裝圖樣，簡約的香水瓶則來自澳洲極簡大師Marc Newson創作，其命名發想自品牌大使艾瑪史東（Emma Stone）所演出的賣座電影《樂來越愛你（La La Land）》主題曲繁星之城「City of Stars」，這首歌也在2017年先後奪得金球獎、奧斯卡金像獎的最佳原創歌曲獎，以此發想的香水為柑橘香搭襯些微的爽身粉味，象徵通往洛杉磯迷人夜色的入口。

City of Stars的瓶身色澤闡述的是洛杉磯黃昏薄暮至破曉黎明的夜色之美，是調香師Jacques Cavallier Belletrud禮讚入夜後的天使之城，從星光熠熠的好萊塢到天際閃耀的群星，處處充滿驚喜、歡樂與刺激，主調以麝香、檀香木為主，中調誘引出屬於熱帶的梔子花香，鋪陳全程的是柑橘主軸的血橙、檸檬、紅橘、佛手柑、青檸，嗅覺如同城市燈火般挑逗著感官，在柑橘香氛的五重奏之中，思緒翩然起舞，最終晨光初露時，以消散的淡淡麝香粉開啟嶄新的一天。

（左）藝術家Alex Isreal、調香師Jacques Cavallier Belletrud出席路易威登City of Stars古龍水發表。圖／LV提供
（左）藝術家Alex Isreal、調香師Jacques Cavallier Belletrud出席路易威登City of Stars古龍水發表。圖／LV提供
City of Stars香水100ml，10,000元；200ml，14,800元。圖／取自路易威登官網
City of Stars香水100ml，10,000元；200ml，14,800元。圖／取自路易威登官網
City of Stars香水100ml，10,000元；200ml，14,800元。圖／取自路易威登官網
City of Stars香水100ml，10,000元；200ml，14,800元。圖／取自路易威登官網
City of Stars香水100ml，10,000元；200ml，14,800元。圖／取自路易威登官網
City of Stars香水100ml，10,000元；200ml，14,800元。圖／取自路易威登官網
City of Stars香水最鮮明的主調是血橙、檸檬、紅橘、佛手柑、青檸的柑橘五重奏。圖／取自路易威登官網
City of Stars香水最鮮明的主調是血橙、檸檬、紅橘、佛手柑、青檸的柑橘五重奏。圖／取自路易威登官網
目前路易威登共有4款古龍水，（右1）City of Stars為最新推出的香氛。圖／取自路易威登官網
目前路易威登共有4款古龍水，（右1）City of Stars為最新推出的香氛。圖／取自路易威登官網

洛杉磯 品牌 柑橘 LV

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