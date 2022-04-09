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Jisoo穿上「復古洋娃娃」迷你裙露修長美腿 粉絲表示「想在姐姐的鎖骨裡游泳」

聯合報 / 記者楊詩涵／即時報導
Jisoo演繹Dior 2022春夏系列，照片裁切方式讓粉絲跺腳表示「復古又帥氣！但是有沒有頭頂沒被截掉的版本」。圖／Dior提供、取自IG
Jisoo演繹Dior 2022春夏系列，照片裁切方式讓粉絲跺腳表示「復古又帥氣！但是有沒有頭頂沒被截掉的版本」。圖／Dior提供、取自IG

BLACKPINK的Jisoo（金智秀）近日在IG釋出了超多照片，雖然粉絲跺腳表示「復古又帥氣！但是有沒有頭頂沒被截掉的版本」，仍盛讚她是Dior小公主，不論印花裙、復古套裝、丹寧新品，都穿出可愛又浪漫的年輕風采。

Jisoo身穿D-Jungle Pop主題圖案迷你裙。圖／取自IG
Jisoo身穿D-Jungle Pop主題圖案迷你裙。圖／取自IG

Maria Grazia Chiuri設計的Dior 2022春夏季女裝，以飽滿的純色調解構色塊、浪漫印花呈現當代時髦感與復古風，靈感來自曾經擔任創意總監的Marc Bohan所設計的Slim Look系列，以黃、綠、紅、海軍藍、橙、莓果等斑斕色彩交疊出服裝線條與圖像，重返六〇年代的色塊美學。由Jisoo演繹繽紛的Boxy寬鬆剪裁夾克、D-Jungle Pop主題圖案迷你裙、全新Dior 8牛仔褲等單品，搭配微型款的Lady Dior、East-West Dior Bobby包款，呈現她獨有的甜美、青春活力。

Jisoo詮釋的Dior Roller靴款為當季主打款式，結合流行風格、運動服飾的特色，鞋面以科技面料製成，點綴綠色橡膠鑲片和CHRISTIAN DIOR字樣鞋跟；此外，她搶先拎了未上市的Dior Vibe經典保齡球袋延伸版的直立式手袋，結合了運動元素和高訂精神，以白色光滑小牛皮製作，藍色CHRISTIAN DIOR字樣則成了邊條的點綴。

Jisoo演繹D-Jungle Pop主題圖案迷你裙、Dior Roller靴款。圖／Dior提供
Jisoo演繹D-Jungle Pop主題圖案迷你裙、Dior Roller靴款。圖／Dior提供
Dior全球品牌大使Jisoo身穿藍色丹寧外套和Dior 8褲裝，搭配Genesis短靴、直立Dior Vibe包款。圖／取自IG
Dior全球品牌大使Jisoo身穿藍色丹寧外套和Dior 8褲裝，搭配Genesis短靴、直立Dior Vibe包款。圖／取自IG
Dior全球品牌大使Jisoo身穿藍色丹寧外套和Dior 8褲裝，搭配Genesis踝靴、直立Dior Vibe包款。圖／取自IG
Dior全球品牌大使Jisoo身穿藍色丹寧外套和Dior 8褲裝，搭配Genesis踝靴、直立Dior Vibe包款。圖／取自IG
Jisoo穿藤格紋科技塔夫綢短袖上衫、短裙，搭配Dior Sorbet多彩透明樹脂戒指、D-mension綁帶平底芭蕾舞鞋。圖／Dior提供
Jisoo穿藤格紋科技塔夫綢短袖上衫、短裙，搭配Dior Sorbet多彩透明樹脂戒指、D-mension綁帶平底芭蕾舞鞋。圖／Dior提供
Dior Sorbet多彩透明樹脂戒指，24,000元。圖／Dior提供
Dior Sorbet多彩透明樹脂戒指，24,000元。圖／Dior提供
D-Mension黑色漆皮與橡膠低跟芭蕾舞鞋，47,000元。圖／Dior提供
D-Mension黑色漆皮與橡膠低跟芭蕾舞鞋，47,000元。圖／Dior提供
Jisoo身穿表現性感鎖骨的綁帶黑色洋裝，搭配Dior Arty綁帶靴6萬元。圖／Dior提供
Jisoo身穿表現性感鎖骨的綁帶黑色洋裝，搭配Dior Arty綁帶靴6萬元。圖／Dior提供
Jisoo詮釋Dior Idole CD標誌拉鍊長筒靴59,000元、Lady Dior micro芥末黃籐格紋小羊皮提包11萬元。圖／取自IG
Jisoo詮釋Dior Idole CD標誌拉鍊長筒靴59,000元、Lady Dior micro芥末黃籐格紋小羊皮提包11萬元。圖／取自IG
Jisoo演繹Ｍicro Lady Dior芥末黃籐格紋小羊皮提包，11萬元。圖／Dior提供
Jisoo演繹Ｍicro Lady Dior芥末黃籐格紋小羊皮提包，11萬元。圖／Dior提供
Dior Sorbet黃色透明樹脂戒指，24,000元。圖／Dior提供
Dior Sorbet黃色透明樹脂戒指，24,000元。圖／Dior提供
Lady Dior micro芥末黃籐格紋小羊皮提包，11萬元。圖／Dior提供
Lady Dior micro芥末黃籐格紋小羊皮提包，11萬元。圖／Dior提供

Dior BLACKPINK

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