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Jisoo穿上「復古洋娃娃」迷你裙露修長美腿 粉絲表示「想在姐姐的鎖骨裡游泳」
BLACKPINK的Jisoo（金智秀）近日在IG釋出了超多照片，雖然粉絲跺腳表示「復古又帥氣！但是有沒有頭頂沒被截掉的版本」，仍盛讚她是Dior小公主，不論印花裙、復古套裝、丹寧新品，都穿出可愛又浪漫的年輕風采。
Maria Grazia Chiuri設計的Dior 2022春夏季女裝，以飽滿的純色調解構色塊、浪漫印花呈現當代時髦感與復古風，靈感來自曾經擔任創意總監的Marc Bohan所設計的Slim Look系列，以黃、綠、紅、海軍藍、橙、莓果等斑斕色彩交疊出服裝線條與圖像，重返六〇年代的色塊美學。由Jisoo演繹繽紛的Boxy寬鬆剪裁夾克、D-Jungle Pop主題圖案迷你裙、全新Dior 8牛仔褲等單品，搭配微型款的Lady Dior、East-West Dior Bobby包款，呈現她獨有的甜美、青春活力。
Jisoo詮釋的Dior Roller靴款為當季主打款式，結合流行風格、運動服飾的特色，鞋面以科技面料製成，點綴綠色橡膠鑲片和CHRISTIAN DIOR字樣鞋跟；此外，她搶先拎了未上市的Dior Vibe經典保齡球袋延伸版的直立式手袋，結合了運動元素和高訂精神，以白色光滑小牛皮製作，藍色CHRISTIAN DIOR字樣則成了邊條的點綴。
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