聽新聞
test
0:00 / 0:00
遠東巨城推五倍券晚鳥優惠 美食加大再送回饋券
振興五倍券使用期限到4月底，Big City遠東巨城購物中心搶攻商機祭出振興晚鳥優惠活動，即日起至4月底消費可享獨家振興折抵及滿額贈，若到美食街或主題餐廳用餐，持紙本五倍券消費還有美食加大份量，再加贈回饋優惠券等好康，撿便宜趁現在。
遠東巨城購物中心指出，全館超過200家品牌涵蓋吃喝玩樂等種類，振興晚鳥優惠活動精選流行服飾配件、保健食品、香氛美妝、健身器材等商品，祭出獨家振興折抵及滿額贈，當日單筆消費滿額並使用任一面額振興券付款，還有機會獲得購物抵用券。
因應疫情變化，巨城也強調配合政府規範，落實入館及各樓主題餐廳、咖啡廳實聯制登記，嚴格執行各項防疫措施，提供員工及消費者安心無虞的購物環境，更多資訊歡迎瀏覽官方網站、加入FB粉絲專頁或下載遠東巨城APP，掌握好康活動及優惠訊息。
Big City遠東巨城購物中心明天下午4點也將舉辦「第19屆桃竹苗高中職聯合舞展」，來自桃園、中壢、關西、湖口、新竹、竹南、苗栗等23間高中職舞蹈社好手，齊聚1F噴水池廣場舞台大顯身手熱情尬舞，歡迎民眾來欣賞學生熱力四射的表現，館內還將舉辦巨城超人氣吉祥物「阿Mall親子默契挑戰賽」，歡迎全家大小組隊同樂。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言