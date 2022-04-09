遠東巨城推五倍券晚鳥優惠 美食加大再送回饋券

振興五倍券使用期限到4月底，Big City遠東巨城購物中心搶攻商機祭出振興晚鳥優惠活動，即日起至4月底消費可享獨家振興折抵及滿額贈，若到美食街或主題餐廳用餐，持紙本五倍券消費還有美食加大份量，再加贈回饋優惠券等好康，撿便宜趁現在。

遠東巨城購物中心指出，全館超過200家品牌涵蓋吃喝玩樂等種類，振興晚鳥優惠活動精選流行服飾配件、保健食品、香氛美妝、健身器材等商品，祭出獨家振興折抵及滿額贈，當日單筆消費滿額並使用任一面額振興券付款，還有機會獲得購物抵用券。

因應疫情變化，巨城也強調配合政府規範，落實入館及各樓主題餐廳、咖啡廳實聯制登記，嚴格執行各項防疫措施，提供員工及消費者安心無虞的購物環境，更多資訊歡迎瀏覽官方網站、加入FB粉絲專頁或下載遠東巨城APP，掌握好康活動及優惠訊息。