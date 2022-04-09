欣葉全新吃到飽品牌將開幕！日本女將文化+慢和食體驗

欣葉國際餐飲4月底將再推吃到飽新品牌「NAGOMI」和食饗宴。將顛覆過往Buffet市場主打的「澎湃料理」，而是以有如日本頂級溫泉旅館的溫暖款待，除了引進日本的女將服務與文化，也同步打造「慢和食」的吃到飽新體驗。

料理檯也與傳統Buffet設計不同，從食材、高湯、醬汁、烹調法、擺盤講究等特色為底蘊，以「先付」、「造身」、「壽司」、「燒物」、「揚物」、「甘味」等12種類別，提供近百道精緻的和食料理。

「NAGOMI」也是業界首創、將日本「女將文化」導入Buffet餐廳，可說是「演繹日本文化，細品正統和食概念」的全新和食Buffet 品牌，除了日本傳統烹調手法，就連飲品與甜點等細節，也形塑和食滋味，期待這種慢食的品嘗過程，能讓食客的環境安穩平靜。

NAGOMI價位平日午餐預計1,280元、晚餐1,480元，周末例假日午、晚餐時段1,580元。業者表示，目前規劃4月底、5月初登場，詳細內容將於欣葉官方網站公告。

此外，NAGOMI也與旅遊電商平台Klook獨家合作，4月12日起將開放NAGOMI和食饗宴餐券預售，並推出獨家98折優惠，想要嘗鮮的民眾可至Klook平台購買，並可於官方正式開幕後使用：https://www.klook.com/zh-TW/activity/70736/。