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鼓勵女人一切皆有可能！寶格麗歡沁玫香淡香水散發魅力
在春季，萬物興盛之際，女人的魅力更要無限散發，寶格麗推出全新「歡沁玫香女性淡香水」，帶領女人領略玫瑰香味，以明燦的香調，鼓勵女人放開說手，擁抱未來的一切可能，享受生命中的每一刻。
寶格麗之前曾推出歡沁玫香淡香精，2022年春天推出歡沁玫香女性淡香水，呈現出經典的玫瑰香氣，並以燦亮清新，讓人聯想到玫瑰的新鮮柔美，調香大師Alberto Morillas研究了玫瑰香氣，將寶格麗經典麝香，與多樣化的玫瑰香氣結合，將製作寶石的工藝，帶入香水之中，層層堆疊出活力。
歡沁玫香女性淡香水在前調以鈴蘭、葡萄柚，展開出明媚氣息，中調以玫瑰、牡丹香氣相互交織，展示女人優雅的一面，最後的白麝香與雪松木香，則帶來自然感性的味道。
瓶身上有著霧光設計，彷彿花瓣般柔美，瓶頸處纏繞Serpenti六邊形蛇鱗圖騰，並以白色珍珠母貝點綴，極具女性溫暖特質。
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