勞力士代言人荷蘭馬術大師賽喜摘冠 精準駕馭再現英姿

2022年已邁入第四個月份，世界似乎即將恢復轉動，各項賽事、大型展會也陸續舉辦。例如勞力士場地障礙賽大滿貫（Rolex Grand Slam of Show Jumping）中的首項賽事：荷蘭馬術大師賽（The Dutch Masters）便在日前圓滿落幕，並由勞力士代言人、德國好手Daniel Deusser與其愛駒Scuderia 1918 Tobago Z一同並駕齊驅，最終獲得了榮光加持。

2013年創立的勞力士場地障礙賽大滿貫，除荷蘭馬術大師賽外，是由亞琛世界馬術節（CHIO Aachen）、CSIO雲杉草地大師賽（CSIO Spruce Meadows ‘Masters’ Tournament）與日內瓦國際馬術節（CHI Geneva）等賽事共同組成。四項賽事中並包含了場地障礙賽及盛裝舞步賽：後者屬於宛如軍事操練的美姿展演，而前者則透過騎師與駿馬的巧妙配合，展現統御技巧與駿馬瞬間爆發的動態之美。

先前舉辦的荷蘭馬術大師賽中，來自全世界的好手雲集，總計共有十二組騎師及馬匹組合晉級第二輪賽事。主場作戰的荷蘭騎師Harrie Smolders在附加賽中第二位登場，表現相當搶眼；英國騎師Harry Charles則在2021年首次參加奧運會便成功登上U25世界排名榜首，年僅22歲的他，也是勞力士最年輕的品牌代言人。比賽最終則由Daniel Deusser以高超的技藝、0.13秒的些微差距最終摘下桂冠。比賽結束後Daniel Deusser更表示，「今天我的愛駒Tobago表現優異。上場前牠對參加附加賽一直躍躍欲試，牠非常優秀，此前便有數次精彩表現，今天也沒有令人失望。」