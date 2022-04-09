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勞力士代言人荷蘭馬術大師賽喜摘冠 精準駕馭再現英姿

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
英國騎師Harry Charles在2021年首次參加奧運會便成功登上U25世界排名榜首，年僅22歲的他，也是勞力士最年輕的品牌代言人，展現初生之犢的才華洋溢與天份。圖／勞力士提供
英國騎師Harry Charles在2021年首次參加奧運會便成功登上U25世界排名榜首，年僅22歲的他，也是勞力士最年輕的品牌代言人，展現初生之犢的才華洋溢與天份。圖／勞力士提供

2022年已邁入第四個月份，世界似乎即將恢復轉動，各項賽事、大型展會也陸續舉辦。例如勞力士場地障礙賽大滿貫（Rolex Grand Slam of Show Jumping）中的首項賽事：荷蘭馬術大師賽（The Dutch Masters）便在日前圓滿落幕，並由勞力士代言人、德國好手Daniel Deusser與其愛駒Scuderia 1918 Tobago Z一同並駕齊驅，最終獲得了榮光加持。

2013年創立的勞力士場地障礙賽大滿貫，除荷蘭馬術大師賽外，是由亞琛世界馬術節（CHIO Aachen）、CSIO雲杉草地大師賽（CSIO Spruce Meadows ‘Masters’ Tournament）與日內瓦國際馬術節（CHI Geneva）等賽事共同組成。四項賽事中並包含了場地障礙賽及盛裝舞步賽：後者屬於宛如軍事操練的美姿展演，而前者則透過騎師與駿馬的巧妙配合，展現統御技巧與駿馬瞬間爆發的動態之美。

先前舉辦的荷蘭馬術大師賽中，來自全世界的好手雲集，總計共有十二組騎師及馬匹組合晉級第二輪賽事。主場作戰的荷蘭騎師Harrie Smolders在附加賽中第二位登場，表現相當搶眼；英國騎師Harry Charles則在2021年首次參加奧運會便成功登上U25世界排名榜首，年僅22歲的他，也是勞力士最年輕的品牌代言人。比賽最終則由Daniel Deusser以高超的技藝、0.13秒的些微差距最終摘下桂冠。比賽結束後Daniel Deusser更表示，「今天我的愛駒Tobago表現優異。上場前牠對參加附加賽一直躍躍欲試，牠非常優秀，此前便有數次精彩表現，今天也沒有令人失望。」

雖然荷蘭馬術大師賽已經完滿落幕，但精彩的賽事已在不遠處蓄勢待發：下一項大賽、亞琛世界馬術節則將在今年七月登場，至於Daniel Deusser能否延續荷蘭大賽的如虹氣勢？且讓全場屏息以待，在安靜無聲的競技場上，當騎師與駿馬相互配合，當障礙一次又一次地被跨越之後，將未知化為現實。

瑞士騎師Steve Guerdat曾在2021年9月於「雲杉草地大師賽」中奪魁，是今年的重點選手之一。圖／勞力士提供
瑞士騎師Steve Guerdat曾在2021年9月於「雲杉草地大師賽」中奪魁，是今年的重點選手之一。圖／勞力士提供
看似寬闊的場地中，騎師與愛駒相互配合，在衝刺、轉彎、連續跨越障礙之際，展現對時機的精準掌控。圖／勞力士提供
看似寬闊的場地中，騎師與愛駒相互配合，在衝刺、轉彎、連續跨越障礙之際，展現對時機的精準掌控。圖／勞力士提供
來自德國的馬術好手Daniel Deusser與其愛駒Scuderia 1918 Tobago Z，一同在馬場上寫下亮眼成績。圖／勞力士提供
來自德國的馬術好手Daniel Deusser與其愛駒Scuderia 1918 Tobago Z，一同在馬場上寫下亮眼成績。圖／勞力士提供
勞力士代言人Daniel Deusser奪得荷蘭馬術大師賽（The Dutch Masters）勞力士大獎賽（Rolex Grand Prix）桂冠，獲頒2022年首座馬術大賽獎盃。圖／勞力士提供
勞力士代言人Daniel Deusser奪得荷蘭馬術大師賽（The Dutch Masters）勞力士大獎賽（Rolex Grand Prix）桂冠，獲頒2022年首座馬術大賽獎盃。圖／勞力士提供
優秀的馬術騎師，在賽馬場上對精密、精準的高度要求，與勞力士對時計的標準如出一轍。圖／勞力士提供
優秀的馬術騎師，在賽馬場上對精密、精準的高度要求，與勞力士對時計的標準如出一轍。圖／勞力士提供

荷蘭 勞力士 桂冠

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