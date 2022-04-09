快訊

後醫系再起引反彈 揭醫師總量管制掛鉤收入和關說文化

龜山工業區科技大廠傳移工確診 鄭文燦證實：已匡列疫調

聽新聞
test
0:00 / 0:00

土耳其旅遊回溫！卡帕多奇亞首季遊客量較去年成長54%

聯合報 / 記者羅建怡／即時報導
卡帕多奇亞的熱氣球體驗，讓人神往不已。圖／土耳其旅遊推廣發展局提供
卡帕多奇亞的熱氣球體驗，讓人神往不已。圖／土耳其旅遊推廣發展局提供

台灣的邊境旅遊仍受疫情所苦，但不少觀光大國都已恢復旅遊活動，像是土耳其國際旅客最愛的熱汽球所在地「卡帕多奇亞」，今年第一季接待的遊客量達305,275人次，比去年同季成長54%。

卡帕多奇亞堪稱是土耳其觀光產業的金雞母，其以獨特的地形、豐富的歷史和美味菜肴吸引各國遊客，除了地下岩石雕刻出的城市、迷人的精靈煙囪，還有每每讓遊客神往不已的熱氣球、騎馬穿越岩石景觀、迷人的洞穴酒店，以及在古雅的咖啡館品嘗當地葡萄酒等，在在新奇。

卡帕多奇亞的地形，是目前休眠的火山噴發熔岩和火山灰侵蝕形成，那些被稱為「精靈煙囪」的圓錐形尖塔，以及由岩石雕刻而成、有數百年歷史的地下城市，都因此獨特地形而來；這裡過去也因培育馬而聞名，數百年來一直被稱為「美麗馬匹之鄉」。

欣賞卡帕多奇亞壯麗景觀的最佳方式，是乘坐熱氣球徐徐升至美麗的空中。五顏六色的熱氣球通常在早上5點左右從格雷梅（Göreme）村起飛，遊客可以在飛行中欣賞鴿子穀（GüvercinVadisi）、澤米穀（Zemi Vadisi）、愛情穀（AşkVadisi）和帕夏貝修士谷（Pasabağ Monks Vadisi）的全景，以及著名的精靈煙囪和其他奇妙的岩層。

若想住一晚，當地的洞穴酒店是最佳選擇，洞穴酒店的岩洞房保留歷史原貌、添加現代設施，住來新奇又舒適。卡帕多奇亞也適合騎馬，馬場可提供有嚮導的騎行服務，最佳體驗是欣賞紅穀（KırmızıVadi）日落。

喜歡徒步探索，寧靜的伊赫拉拉穀（IhlaraVadisi）是絕佳去處。在山谷中，梅倫迪茲河（Melendizçayı）沿岸有涼亭，徒步旅行時，可小憩喝杯茶或咖啡。當地也有吉普車和ATV巡遊，可搭乘越野車遊覽教堂和山谷。

1985年被列入聯合國教科文組織世界遺產名錄的格雷梅露天博物館（GöremeAçıkHavaMüzesi），是一處結合壁畫和岩石雕刻的教堂，這裡也充滿著早期居民的遺跡，必不少背包客列為「必遊」景點。

卡帕多奇亞是一片神秘的土地，伴著歷史的沉浮，這座城曾經坐落於地下，其歷史大約可以追溯到西元前七世紀和八世紀。Kaymaklı、Derinkuyu、Özkonak、Mazi和Tatlarin等地下城市，是為了保護居民免受外來入侵而建造，透過岩石雕刻的隧道，可相連數十個生活區、禮拜場所和儲藏區，沿著這些獨特的地下住宅的小徑漫步，也是一次難忘的經歷。

卡帕多奇亞也有很多在地特色的美食，如燉杏和Zerdeli米飯（一種藏紅花米飯）。在這個以陶器聞名的地區，陶器烤肉（testikebap）也不可錯過，做法是將蔬菜和肉放在陶罐裡，用麵包密封，再進傳統烤箱(tandır)裡烘烤，在上菜之前，要急速打破封口，讓享用這道菜時更有趣味。

卡帕多奇亞擁有豐富的地景及文化。圖／土耳其旅遊推廣發展局提供
卡帕多奇亞擁有豐富的地景及文化。圖／土耳其旅遊推廣發展局提供

酒店 熱氣球 咖啡館

延伸閱讀

土耳其觀光金雞母 卡帕多奇亞第1季開亮眼成績

神與地下城？土耳其地底3萬人的千年基督城

土耳其單車女神舒舒領騎 探訪獅頭山多元路線美景

搶賺天然氣財！以色列與土耳其擬建天然氣海底管線

相關新聞

長達1個月會員「買一送一」！85℃「冠軍咖啡」開賣

85℃將於4/14推出第二屆咖啡大師冠軍飲品「伯爵拿鐵咖啡」與「伯爵鮮奶茶」，此外，4/14~5/13，85 Cafe ...

盤點最新打卡甜點！飯店跨界精品、吃到飽說童話故事

美型美色、精緻誘人的甜點，向來是打卡熱點；若再添加跨界元素，意涵也更豐富。近來，台北萬豪酒店與施華洛世奇Swarovsk...

土耳其旅遊回溫！卡帕多奇亞首季遊客量較去年成長54%

台灣的邊境旅遊仍受疫情所苦，但不少觀光大國都已恢復旅遊活動，像是土耳其國際旅客最愛的熱汽球所在地「卡帕多奇亞」，今年第一...

「華燈初上」場景還原！新東陽迪化100變身打卡熱區

還記得熱門電視劇「華燈初上」第三部尾聲、蘇媽媽跟中村先生在一家美輪美奐的咖啡廳討論回日本的伴手禮的那一幕嗎？這場景，就在...

影／首引海水奇幻3D水幕秀很環保 夜訪女王震撼至5月

交通部觀光局北海觀處昨晚舉辦「野柳石光．夜訪女王」活動試燈，共有八大特色燈區，各具特色，海岸全景3D奇幻水幕光雕秀首次曝...

選擇困難新人必看 網路五大人氣喜餅品牌！

《Social Lab社群實驗室》透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月內的「喜餅」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的五大喜餅品牌網路聲量排行，及五大喜餅選購因素有哪些。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。