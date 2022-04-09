「華燈初上」場景還原！新東陽迪化100變身打卡熱區

還記得熱門電視劇「華燈初上」第三部尾聲、蘇媽媽跟中村先生在一家美輪美奐的咖啡廳討論回日本的伴手禮的那一幕嗎？這場景，就在新東陽迪化100拍攝，如今，新東陽還原當時的拍片現場，並在中庭設立光酒店的打卡牆，讓民眾走進迪化100，有如進入華燈初上的華麗年代！

迪化100是新東陽全台首家新型態複合店，與過往的門市大不相同，建築展現巴洛克風格，還可體驗獨家的客製化現炒肉鬆，或悠閒的在Serene Cafe品咖啡、賞建築。

此外，新東陽近日與淡水知名年輪蛋糕專賣店「MORI Baumkuchen」聯手推出獨家首創的「肉鬆糖霜年輪」，嚴選高品質進口食材，如精選小麥中心部位製作出來的日清麵粉、葉黃素相較一般雞蛋高出3.5倍的機能雞蛋，以及比細砂糖更具風味的上白糖等，再添加新東陽明星經典商品豬肉鬆，經過兩個小時、14次層層烘焙，最後裹上一層糖霜及保留肉質纖維口感的新東陽長纖豬純肉鬆，每一口都能嘗到鹹甜衝撞的美好風味。

「新東陽XMORI肉鬆糖霜年輪」即日起至6月30日期間限定且限量販售，目前僅於迪化100獨家開賣。於Serene Cafe購買咖啡或飲品，還可以99元加購原價150元的肉鬆糖霜年輪。

配合打卡牆，也有系列活動，像是拍照打卡贈咖啡券、打卡評論贈鳳梨酥、華燈年代滿額贈「新東陽X華燈初上刺繡手帕」等。此外，新東陽也正在尋找下一個光媽媽，只要參加「誰是下一個光媽媽」徵選比賽，就有機會角逐Rose媽媽的最愛，還有機會跟劇中深情又溫柔的「中村先生」一起合影。