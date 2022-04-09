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長達1個月會員「買一送一」！85℃「冠軍咖啡」開賣

聯合報 / 記者羅建怡／即時報導
伯爵拿鐵咖啡、伯爵鮮奶茶新上市。圖／85℃提供
伯爵拿鐵咖啡、伯爵鮮奶茶新上市。圖／85℃提供

85℃將於4/14推出第二屆咖啡大師冠軍飲品「伯爵拿鐵咖啡」與「伯爵鮮奶茶」，此外，4/14~5/13，85 Cafe APP新舊會員還可享有「買一送一」的嘗鮮優惠。

新上市的伯爵拿鐵咖啡，是85℃第二屆咖啡大師冠軍作品，使用伯爵茶搭配拿鐵咖啡，最上層再鋪以法國總統牌鮮奶油製成的綿密海岩，有冰熱兩種選擇，中杯售價85元。

伯爵鮮奶茶則是伯爵紅茶搭配濃郁鮮奶，85℃選用的伯爵紅茶，是以斯里蘭卡的紅茶為基底，加入香檸檬、俗稱的佛手柑調合而成，帶有花香、檸檬跟葡萄柚的風味；伯爵鮮奶茶入口圓潤平順，帶有佛手柑香的茶香餘韻，中杯冰熱售價55元。

據網路溫度計針對連鎖咖啡口碑星等排行調查顯示，85℃獲得五顆星評價，拿下第一名，分析期間從今年1月8日到4月7日，星等排行來自網友討論、新聞報導等網路聲量，以及網友評價、好評影響力等綜合評比轉化為星等。85℃網路口碑星等排奪冠，因而順勢推出新品嘗鮮。

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