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影／首引海水奇幻3D水幕秀很環保 夜訪女王震撼至5月

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
北觀處首引海水奇幻水幕3D水舞秀，夜訪女王頭聲光震撼。圖／北觀處提供
北觀處首引海水奇幻水幕3D水舞秀，夜訪女王頭聲光震撼。圖／北觀處提供

交通部觀光局北海觀處昨晚舉辦「野柳石光．夜訪女王」活動試燈，共有八大特色燈區，各具特色，海岸全景3D奇幻水幕光雕秀首次曝光，將自4月15日到5月1日晚間每半小時演出，是一場具藝術性及娛樂性的地景光雕秀。處長陳美秀說，這次首次引海水利用潮汐差演出奇幻水幕光雕秀，很有環保觀念，也吸引民眾。

陳美秀說，今年以燈光效果規畫，從入口至出口營造魔幻、熱鬧、浪漫氛圍，尤其儷影湖區「奇幻水幕光雕秀」亮點，突破以往岩石光雕秀方式，在岸邊打造動畫投影於水幕中，搭配水舞、音樂及光影等特效展現野柳地質公園奇岩特色。每晚共展出6場，從晚上6時20分開始，每半小1次。

北觀處利用燈光帶來爛漫愛情饗宴，七彩絢麗的光影彷彿是女王吟唱出的魔法旋律，溫柔的流淌在旅人身上，來到野柳石空，步向奇幻旅程。

昨晚一名體驗的民眾說，平時野柳地質公園只有開放白天，這次夜訪活動讓民眾晚間也可造訪女王頭，體驗不同的感覺，很特別。

北觀處表示，活動自4月15日起至5月1日，每晚5點30分至9點開放參觀，採限量預約購票入場，門票每張250元，12歲以下孩童，憑有效證件免費入場。線上購票請至KKTIX官網、全台7-ELEVEN門市ibon售票系統及北北基好玩卡官網。

活動相關資訊請參考北觀處官網 https://www.northguan-nsa.gov.tw/

北觀處首引海水奇幻水幕3D水舞秀，夜訪女王頭聲光震撼。圖／北觀處提供
北觀處首引海水奇幻水幕3D水舞秀，夜訪女王頭聲光震撼。圖／北觀處提供
北觀處首引海水奇幻水幕3D水舞秀，夜訪女王頭聲光震撼。圖／北觀處提供
北觀處首引海水奇幻水幕3D水舞秀，夜訪女王頭聲光震撼。圖／北觀處提供
北觀處首引海水奇幻水幕3D水舞秀，夜訪女王頭聲光震撼。圖／北觀處提供
北觀處首引海水奇幻水幕3D水舞秀，夜訪女王頭聲光震撼。圖／北觀處提供
北觀處首引海水奇幻水幕3D水舞秀，夜訪女王頭聲光震撼。圖／北觀處提供
北觀處首引海水奇幻水幕3D水舞秀，夜訪女王頭聲光震撼。圖／北觀處提供

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