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奔富酒莊聯手BlockBar 舉辦葡萄酒NFT拍賣會

聯合報 / 記者高婉珮／即時報導
奔富珍稀2018年Superblend Imperial混釀雙瓶NFT，預定2022年4月11日在全球首創高級洋酒NFT直銷平台BlockBar.com上推出。圖／奔富提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
奔富珍稀2018年Superblend Imperial混釀雙瓶NFT，預定2022年4月11日在全球首創高級洋酒NFT直銷平台BlockBar.com上推出。圖／奔富提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

奔富（Penfolds）將於2022年4月11日在全球首創高級洋酒NFT直銷平台BlockBar.com上，推出珍稀2018年Superblend Imperial混釀雙瓶NFT。

這款極具收藏價值的獨家酒品，將以雙瓶NFT的形式，在拍賣會上售予中標買家。每個NFT皆涵蓋奔富Superblend Imperial版本的混釀酒，包括6公升的2018 Superblend 802.A Cabernet Shiraz和2018 Superblend 802.B Cabernet Shiraz。

Imperial版本的酒款，通常都為奔富博物館所保管，Superblend Imperial則從未面向公眾零售銷售。這兩瓶6公升的奔富Superblend，將在為期三天的拍賣會上公開競投，為BlockBar的首場葡萄酒拍賣會揭開序幕。

奔富Superblend起標價約為25,000美元（約7.6ETH），約合新台幣80萬元，買家可在美國東部時間2022年4月11日上午10點到4月13日上午10點，在BlockBar.com用以太幣或法定貨幣出價。

NFT套裝包括各一瓶Penfolds Superblend 802.A Cabernet Shiraz 2018和802.B Cabernet Shiraz 2018名釀，並獲得與Penfolds首席釀酒師Peter Gago以線上形式，一同品嚐美酒的體驗，此項獨家體驗必須在NFT推出的一年內兌換。此外，如果拍賣贏家曾購入奔富NFT（通過BlockBar.com購買的原始買家），他們還將免費獲贈一個豪華Superblend 802.A和802.B醒酒器。

奔富首席營銷總監Kristy Keyte表示：「繼兩次非常成功的NFT合作後，我們推出了這款特殊的Superblend NFT。至今，NFT的開售反應都非常熱烈，奔富首款2021年Magill Cellar 3 NFT，在12秒內便以130,000美元高價賣出。我們第二次推出的NFT，包括300瓶2018年Magill Cellar 3，也在10小時內售罄。我們非常期待這次Superblend的開賣反應。」

買家購買後，加密版本將由BlockBar安全保管，區塊鏈上的真實性記錄，將作為擁有權的數碼證書。買方可以選擇兌換實體產品，由BlockBar在世界各個地方的保安倉庫發貨，或在BlockBar.com平台安全轉售該NFT，或將NFT保存在他們的虛擬酒吧中，也可以送贈他人。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

拍賣會 葡萄酒 美國

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