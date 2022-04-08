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打造餐桌上的藝術品 春水堂「琥珀一夏」美得像幅畫

經濟日報 / 記者宋健生/台中即時報導
打造餐桌上的藝術品！春水堂「琥珀一夏」新品美得像幅畫。春水堂提供
打造餐桌上的藝術品！春水堂「琥珀一夏」新品美得像幅畫。春水堂提供

春日漸暖、迎接夏天，春水堂即日起推出「琥珀一夏」夏季新品，包括5款飲品與茶點：「黑糖琥珀珍珠拿鐵」、「黑糖琥珀仙草拿鐵」、「川味銷魂皮蛋」、「水晶鮮蝦餃」，以及指定分店販售的「黑麥核桃麵包」。

春水堂強調，烹調用料講究、擺盤細緻，擺上餐桌就像藝術品一樣，美得像幅畫，要讓消費者用餐時，擁有視覺、味覺雙重享受。

「琥珀一夏」夏季飲品，延續冬季黑糖鮮奶茶好口碑，再推出黑糖琥珀珍珠拿鐵、黑糖琥珀仙草拿鐵等二款創意黑糖拿鐵。

在鮮奶紅茶中加入以傳統手法拌炒熬煮而成的濃郁黑糖，與濃純鮮奶琥珀交織，再灑上酥脆焦糖餅乾碎，濃郁黑糖香氣在唇齒間瀰漫，搭配經典Q彈好命珍珠，以及清香潤口的古早味仙草凍，口感滑嫩咕溜，創造多層次飲用口感，甜蜜而不膩口。

茶點部分，則有川味銷魂皮蛋與水晶鮮蝦餃等二款開胃茶點。川味銷魂皮蛋料理工續講究繁複，嚴選皮蛋切半後油炸，薄脆麵衣讓皮蛋吃起來更有口感，淋上特製川味醬料，伴隨酥脆的花生粒與清爽洋蔥絲一同入口，口感豐富美味。

水晶鮮蝦餃外型晶瑩剔透，水晶外皮裡包裹粉嫩飽滿的鮮蝦內餡，入口滑順Q彈，佐以特製醬汁提味，更顯餡心清甜爽口。

此外，還有中區指定門市販售的黑麥核桃麵包，以天然酵母與乳酸菌發酵的魯邦麵種，拌入法國裸麥顆粒、核桃果仁；細細咀嚼散發濃郁的麥香與核果香，外酥內軟口感賦予麵包醇厚的風味。

「再忙，也要跟你一起春水堂！」春水堂說，在春水堂用餐，不只吃一頓飯這麼簡單，門店佈置的插花、掛畫，優揚的音樂，講究的烹調手法，用心選料與餐點擺設，創新飲茶文化、調和五感美學，飽腹之外，更提供美好舒適體驗，就像欣賞藝術品一樣，令人沈浸其中、感到身心滿足。

水晶鮮蝦餃外型晶瑩剔透，水晶外皮裡包裹粉嫩飽滿的鮮蝦內餡，入口滑順Q彈。春水堂提供
水晶鮮蝦餃外型晶瑩剔透，水晶外皮裡包裹粉嫩飽滿的鮮蝦內餡，入口滑順Q彈。春水堂提供
川味銷魂皮蛋嚴選皮蛋切半後油炸，薄脆麵衣讓皮蛋吃起來更有口感。春水堂提供
川味銷魂皮蛋嚴選皮蛋切半後油炸，薄脆麵衣讓皮蛋吃起來更有口感。春水堂提供
黑糖琥珀珍珠拿鐵與黑糖琥珀仙草拿鐵，創造多層次飲用口感，甜蜜不膩口。春水堂提供
黑糖琥珀珍珠拿鐵與黑糖琥珀仙草拿鐵，創造多層次飲用口感，甜蜜不膩口。春水堂提供

麵包 洋蔥

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