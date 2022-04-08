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Pinkoi攜手LINE FRIENDS推「澎湖花火節限定商品」預購

聯合報 / 記者陳立儀／即時報導
迎接澎湖花火節，「Pinkoi｜LINE FRIENDS Special Edition」花火節原創商品系列超萌登場。圖／Pinkoi提供
迎接澎湖花火節，「Pinkoi｜LINE FRIENDS Special Edition」花火節原創商品系列超萌登場。圖／Pinkoi提供

2022澎湖花火節即將盛大登場，Pinkoi再次攜手LINE FRIENDS以海島風情與實用性為設計發想，推出「Pinkoi｜LINE FRIENDS Special Edition」花火節原創商品系列，讓可愛的熊大、兔兔、莎莉陪伴大家迎接夏天，即日起至4月20日於Pinkoi搶先預購花火節原創商品系列，可享早鳥優惠88折及免運費優惠；4月12日至4月25日於Pinkoi全館單筆消費金額滿799元，可享免運費及50元現金折抵優惠。

第一波「Pinkoi｜LINE FRIENDS Special Edition」花火節原創商品系列，將夏日遊玩必備的防潑水材質結合花火節限定圖樣，打造兼具輕量、耐裝的造型編織海灘袋；花火節熊大款、莎莉款絨毛飲料提袋讓可愛的熊大、莎莉配戴上遮陽帽、太陽眼鏡，並結合淺藍絨布與精緻澎湖字樣「PH」刺繡，立體絨毛玩偶杯套超吸睛。

Pinkoi也將首次前進澎湖花火節市集，結合在地元素與設計風格推出獨家特色商品，並將「Pinkoi｜LINE FRIENDS Special Edition」花火節原創商品系列與「Pinkoi × Hello Kitty Limited Collaboration輕熟大人風系列」聯名商品完整呈現。現場購買「Pinkoi LINE FRIENDS系列商品」消費滿1,500元，可獲得Pinkoi LINE FRIENDS特別版鑰匙圈一個；購買任一款「Pinkoi × Hello Kitty 聯名商品」可獲得聯名小方巾一條，累積消費滿4,000元還能帶走Pinkoi × Hello Kitty限定聯名 Lomography DIY相機一台。上述贈品數量有限，送完為止。

此外，於Pinkoi澎湖花火節攤位現場註冊Pinkoi會員，並加入Pinkoi官方LINE帳號，還能獲得「花火節限定熊大扇子」與10點LINE POINTS。

除了Pinkoi獨家開賣的「Pinkoi｜LINE FRIENDS Special Edition」花火節原創商品系列之外，澎湖縣政府與LINE FRIENDS攜手推出的2022澎湖國際海上花火節LINE FRIENDS限定商品系列也可搶先預購，包含LINE FRIENDS花火節限定晴雨兩用折疊傘、LINE FRIENDS花火節限定海灘巾等。

2022花火節限定 | LINE FRIENDS成人T恤。圖／Pinkoi提供
2022花火節限定 | LINE FRIENDS成人T恤。圖／Pinkoi提供
花火節海灘袋・Pinkoi | LINE FRIENDS Special Edition。圖／Pinkoi提供
花火節海灘袋・Pinkoi | LINE FRIENDS Special Edition。圖／Pinkoi提供
2022花火節限定 | LINE FRIENDS BROWN&FRIENDS海灘巾。圖／Pinkoi提供
2022花火節限定 | LINE FRIENDS BROWN&FRIENDS海灘巾。圖／Pinkoi提供
花火節莎莉款／熊大款絨毛飲料提袋・Pinkoi | LINE FRIENDS Special Edition。圖／Pinkoi提供
花火節莎莉款／熊大款絨毛飲料提袋・Pinkoi | LINE FRIENDS Special Edition。圖／Pinkoi提供

花火節 LINE 澎湖

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