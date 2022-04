Pinkoi攜手LINE FRIENDS推「澎湖花火節限定商品」預購

2022澎湖花火節即將盛大登場,Pinkoi再次攜手LINE FRIENDS以海島風情與實用性為設計發想,推出「Pinkoi|LINE FRIENDS Special Edition」花火節原創商品系列,讓可愛的熊大、兔兔、莎莉陪伴大家迎接夏天,即日起至4月20日於Pinkoi搶先預購花火節原創商品系列,可享早鳥優惠88折及免運費優惠;4月12日至4月25日於Pinkoi全館單筆消費金額滿799元,可享免運費及50元現金折抵優惠。

第一波「Pinkoi|LINE FRIENDS Special Edition」花火節原創商品系列,將夏日遊玩必備的防潑水材質結合花火節限定圖樣,打造兼具輕量、耐裝的造型編織海灘袋;花火節熊大款、莎莉款絨毛飲料提袋讓可愛的熊大、莎莉配戴上遮陽帽、太陽眼鏡,並結合淺藍絨布與精緻澎湖字樣「PH」刺繡,立體絨毛玩偶杯套超吸睛。

Pinkoi也將首次前進澎湖花火節市集,結合在地元素與設計風格推出獨家特色商品,並將「Pinkoi|LINE FRIENDS Special Edition」花火節原創商品系列與「Pinkoi × Hello Kitty Limited Collaboration輕熟大人風系列」聯名商品完整呈現。現場購買「Pinkoi LINE FRIENDS系列商品」消費滿1,500元,可獲得Pinkoi LINE FRIENDS特別版鑰匙圈一個;購買任一款「Pinkoi × Hello Kitty 聯名商品」可獲得聯名小方巾一條,累積消費滿4,000元還能帶走Pinkoi × Hello Kitty限定聯名 Lomography DIY相機一台。上述贈品數量有限,送完為止。

此外,於Pinkoi澎湖花火節攤位現場註冊Pinkoi會員,並加入Pinkoi官方LINE帳號,還能獲得「花火節限定熊大扇子」與10點LINE POINTS。