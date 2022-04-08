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橡木桶洋酒聯手五大清酒產區 酒展再現男山地酒慶典

聯合報 / 記者高婉珮／即時報導
民眾不用花機票錢，就能感受日本清酒的魅力。圖／橡木桶洋酒提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
民眾不用花機票錢，就能感受日本清酒的魅力。圖／橡木桶洋酒提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

今年橡木桶洋酒不惜成本，耗資百萬聯手日本愛知、新潟、岩手、山形及埼玉五大清酒產區，引進極俱當地人文特色的「男山清酒」，於台北國際純酒展首度發表。

現場不僅重金聘請專業的舞台設計，加入獨家設計的LED燈來突顯日本傳統慶典氛圍，更有日本道地的傳統舞蹈及三味弦表演，酒展活動期間將會由知名的SSI國際唎酒師協会台湾支部長吳裕隆，來帶台灣消費者品飲，感受來自日本不同產區的地酒，堪稱近年來最具派頭的日本酒發表，讓民眾不用花機票錢就能置身在日本傳統慶典中，一同享受視覺、味覺及聽覺的饗宴。

橡木桶洋酒總經理袁德珮表示，就如同葡萄酒中常言的「風土」，清酒也是天、地、人淬煉下的產物，每個地域風土各異，有獨自的水源、酒米及釀酒工藝，所出的清酒風味與風情也不盡相同。

「隨著台灣懂得品味清酒的族群越來越多，身為國內最大洋酒專業代理商的我們，為了滿足國人各種口感及喜好需求，故引進日本知名清酒產區代表，包括日本生產量為居前三的新潟縣，以及有日本『第一地酒』好評的山形縣。」

袁德珮同時表示，清酒不僅是國酒，更是日本職人精神的實體化，產區占盡了品質的天機，而工藝則是道盡酒造的精神，像是傳承200年歷史的羽陽男山，在日本擁有「至高酒魂、系出男山」之盛譽，精湛的釀酒技術，使其已連續8年在「全国新酒鑑評会」中獲得了最高的金牌，是頂級日料店的清酒首選。

這次橡木桶洋酒不惜成本舉辦日本男山發表會，目的就是讓台灣的消費者對日本清酒有更深一步的了解。「男山」一詞雖然是日本常見的清酒名，以「男山」取名的酒造眾多且遍散日本各地，但橡木桶洋酒直接網羅日本最具人氣的男山清酒，無論是採新潟縣酒米代表「五百萬石」釀造的根知男山，還是傳接日本南部杜氏技藝的千兩男山，都將在這次國際純酒展一一亮相，同時更有專業的講師於現場講解，讓民眾不僅能品飲還能認識更多的清酒文化。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

橡木桶洋酒耗資百萬，將男山地酒慶典搬進台北酒展。記者高婉珮／攝影。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
橡木桶洋酒耗資百萬，將男山地酒慶典搬進台北酒展。記者高婉珮／攝影。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
橡木桶洋酒聯手日本愛知、新潟、岩手、山形及埼玉五大清酒產區，引進極俱當地人文特色的「男山清酒」。圖／橡木桶洋酒提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
橡木桶洋酒聯手日本愛知、新潟、岩手、山形及埼玉五大清酒產區，引進極俱當地人文特色的「男山清酒」。圖／橡木桶洋酒提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

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