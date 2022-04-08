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momo購物網集點加價購限量推「BT21」7款超萌實用小物

聯合報 / 記者陳立儀／即時報導
momo購物網4月全新集點加價購活動推出宇宙明星「BT21」主題的7款露營系限量小物。圖／momo購物網提供
momo購物網4月全新集點加價購活動推出宇宙明星「BT21」主題的7款露營系限量小物。圖／momo購物網提供

全民瘋露營，即使為了防疫而宅家，照樣可以打造療癒的居家露營趴！momo購物網4月全新集點加價購活動推出宇宙明星「BT21」主題的7款露營系限量小物，包括收納包、野餐墊、飲料提袋、束口便當袋、珪藻土杯墊等實用配件，還有帳篷造型面紙套、木紋質感收納箱，讓人窩在家也能輕鬆營造偽出遊的儀式感。

即日起至5月31日於momo購物網單筆消費滿800元即獲1點，每筆訂單上限5點，當日訂單限當日領點，集點滿1～6點，即可以1～399元兌換BT21限量周邊商品。

momo購物網全新集點加價購活動限量推出「BT21開心裝收納包」，共有「露營款」、「出遊款」等兩款，輕巧方便的透明夾鏈袋可收納化妝品、辦公文具、充電線等小物，每款換購點數6點＋換購價1元；「BT21愛的收納飲料提袋」有著可愛的立體愛心絨毛裝飾，打開後是手提式設計飲料提袋，印滿BT21經典角色，並附扣環可扣在包包上，換購點數1點＋換購價99元；「BT21美食集合！束口便當袋」集結實用的手提及拉繩束口設計，換購點數1點＋換購價149元；「BT21露營趣帳篷造型面紙套」附掛繩可隨心懸掛使用，換購點數1點＋換購價239元；「BT21雙雙對對人物杯墊」也有「露營款」、「出遊款」等兩主題，採用珪藻土材質，每款換購點數1點＋換購價159元；「BT21木紋質感收納箱」側開的拉環設計可輕鬆取物，摺疊收納可堆疊，底部設有省力滑輪，居家或外出攜帶都好用，換購點數3點＋換購價399元；「BT21好友相聚野餐墊」附收納袋，換購點數2點＋換購價399元。

momo購物網4月全新集點加價購活動限量推出「BT21雙雙對對人物杯墊」，共有「露營款」、「出遊款」等兩主題，每款換購點數1點＋換購價159元。圖／momo購物網提供
momo購物網4月全新集點加價購活動限量推出「BT21雙雙對對人物杯墊」，共有「露營款」、「出遊款」等兩主題，每款換購點數1點＋換購價159元。圖／momo購物網提供
momo購物網4月全新集點加價購活動限量推出「BT21露營趣帳篷造型面紙套」，換購點數1點＋換購價239元。圖／momo購物網提供
momo購物網4月全新集點加價購活動限量推出「BT21露營趣帳篷造型面紙套」，換購點數1點＋換購價239元。圖／momo購物網提供
momo購物網4月全新集點加價購活動限量推出「BT21開心裝收納包」，共有「露營款」、「出遊款」等兩款，每款換購點數6點＋換購價1元。圖／momo購物網提供
momo購物網4月全新集點加價購活動限量推出「BT21開心裝收納包」，共有「露營款」、「出遊款」等兩款，每款換購點數6點＋換購價1元。圖／momo購物網提供
momo購物網4月全新集點加價購活動限量推出「BT21好友相聚野餐墊」，換購點數2點＋換購價399元。圖／momo購物網提供
momo購物網4月全新集點加價購活動限量推出「BT21好友相聚野餐墊」，換購點數2點＋換購價399元。圖／momo購物網提供
momo購物網4月全新集點加價購活動限量推出「BT21美食集合！束口便當袋」，換購點數1點＋換購價149元。圖／momo購物網提供
momo購物網4月全新集點加價購活動限量推出「BT21美食集合！束口便當袋」，換購點數1點＋換購價149元。圖／momo購物網提供
momo購物網4月全新集點加價購活動限量推出「BT21愛的收納飲料提袋」，換購點數1點＋換購價99元。圖／momo購物網提供
momo購物網4月全新集點加價購活動限量推出「BT21愛的收納飲料提袋」，換購點數1點＋換購價99元。圖／momo購物網提供
momo購物網4月全新集點加價購活動限量推出「BT21木紋質感收納箱」，換購點數3點＋換購價399元。圖／momo購物網提供
momo購物網4月全新集點加價購活動限量推出「BT21木紋質感收納箱」，換購點數3點＋換購價399元。圖／momo購物網提供

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