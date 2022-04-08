momo購物網集點加價購限量推「BT21」7款超萌實用小物

全民瘋露營，即使為了防疫而宅家，照樣可以打造療癒的居家露營趴！momo購物網4月全新集點加價購活動推出宇宙明星「BT21」主題的7款露營系限量小物，包括收納包、野餐墊、飲料提袋、束口便當袋、珪藻土杯墊等實用配件，還有帳篷造型面紙套、木紋質感收納箱，讓人窩在家也能輕鬆營造偽出遊的儀式感。

即日起至5月31日於momo購物網單筆消費滿800元即獲1點，每筆訂單上限5點，當日訂單限當日領點，集點滿1～6點，即可以1～399元兌換BT21限量周邊商品。