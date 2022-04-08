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發揚國粹要說3次！Melody美腿現身「SHANG XIA 上下」開幕 自招茶具買太多只好去學茶道

聯合報 / 記者楊詩涵／即時報導
Melody身穿「SHANG XIA 上下」外套，秀出修長美腿出席開幕活動。圖／美之心提供
Melody身穿「SHANG XIA 上下」外套，秀出修長美腿出席開幕活動。圖／美之心提供

美之心國際（Minoshin）引進的愛馬仕集團「SHANG XIA 上下」在BELLAVITA開幕，時尚媽咪Melody殷悅）大秀美腿出席，也分享了近年熱衷茶道的心情，對於品牌的茶具讚不絕口之外，有鑒於近日疫情升溫，她對店內的麻將桌更是情有獨鍾，提及想入手的物件時就說了3次，「細節很完整，非常精緻漂亮，最近感覺要認真防疫了，常在家裡聚會，會用到麻將桌。」

（左起）美之心執行長陳冠燁、Melody、BELLAVITA董事總經理梁佳敏、高林實業執行長Jessy出席「SHANG XIA 上下」開幕活動。圖／美之心提供
（左起）美之心執行長陳冠燁、Melody、BELLAVITA董事總經理梁佳敏、高林實業執行長Jessy出席「SHANG XIA 上下」開幕活動。圖／美之心提供

SHANG XIA上下的BELLAVITA旗艦店約30坪，以淺色竹屏風的光影，營造詩意空間，融入創意理念與精緻工藝，也為店內帶來靜謐舒適的氛圍，天花板的鏡面元素更顯空間的通透感，在動線中分區陳列家具、家飾以及服裝、珠寶和配件等各系列作品，此外，也設置了專屬VIP茶室，由普洱茶磚牆打造的空間，散發寧謐的雅緻氣質，之中陳列了「大天地」核桃木茶桌，Melody表示年輕時父母希望她學會泡茶、用以修身養性，當時她覺得自己很年輕，泡茶是長輩的事情，「殊不知三年前察覺自己買了太多漂亮的茶具，才開始覺得應該要去和老師學泡茶，現在發現箇中美好，也增加生活中的儀式感，先生也很支持，因為我提供的服務又多了一項，就是泡茶給他喝。」茶桌的桌面推開，就是茶盤和煮水的電爐，讓泡茶的流程變得簡單優雅，SHANG XIA的「橋」系列茶具則是以景德鎮白瓷打造，綻放如玉一般的光澤、質地。

在時尚配件部分，則以「攬月」包型為經典款，設計概念來自竹籃構造，以立體雕塑成型的皮具打造簡練線條，2014年上市以來成為品牌標誌、2019年為英國V&A博物館（Victoria and Albert Museum）列入永久收藏，開幕之際亦推出全球限量10組、台灣保留其中2組的朱德群水墨畫聯名「攬月」手袋，以精湛蘇繡表現水墨畫的細膩退暈效果，包袋背面則為牛皮，彷彿時尚藝術品。

Melody身穿「SHANG XIA 上下」外套，秀出修長美腿出席開幕活動。圖／美之心提供
Melody身穿「SHANG XIA 上下」外套，秀出修長美腿出席開幕活動。圖／美之心提供
Melody身穿「SHANG XIA 上下」外套，秀出修長美腿出席開幕活動。圖／美之心提供
Melody身穿「SHANG XIA 上下」外套，秀出修長美腿出席開幕活動。圖／美之心提供
Melody在「SHANG XIA 上下」VIP茶室分享自己學習茶道的過程。圖／美之心提供
Melody在「SHANG XIA 上下」VIP茶室分享自己學習茶道的過程。圖／美之心提供
Melody在「SHANG XIA 上下」VIP茶室分享自己學習茶道的過程。圖／美之心提供
Melody在「SHANG XIA 上下」VIP茶室分享自己學習茶道的過程。圖／美之心提供
「SHANG XIA 上下」在BELLAVITA開幕，分區陳列家具、家飾以及服飾、珠寶和配件等各系列作品。圖／美之心提供
「SHANG XIA 上下」在BELLAVITA開幕，分區陳列家具、家飾以及服飾、珠寶和配件等各系列作品。圖／美之心提供
BELLAVITA的「SHANG XIA 上下」專門店內，設有VIP茶室。圖／美之心提供
BELLAVITA的「SHANG XIA 上下」專門店內，設有VIP茶室。圖／美之心提供
核桃木「大天地」自動麻將桌，桌面蓋板取下後為真皮檯面，可作為棋牌、桌遊等方桌。圖／美之心提供
核桃木「大天地」自動麻將桌，桌面蓋板取下後為真皮檯面，可作為棋牌、桌遊等方桌。圖／美之心提供
「大天地」核桃木茶桌承襲明式家具的線條，將茶盤和茶桌合二為一。圖／美之心提供
「大天地」核桃木茶桌承襲明式家具的線條，將茶盤和茶桌合二為一。圖／美之心提供
朱德群抽象水墨聯名限量款「攬月」系列手袋的正面、背面圖。圖／美之心提供
朱德群抽象水墨聯名限量款「攬月」系列手袋的正面、背面圖。圖／美之心提供
朱德群抽象水墨聯名限量款「攬月」系列手袋的正面、背面圖。圖／美之心提供
朱德群抽象水墨聯名限量款「攬月」系列手袋的正面、背面圖。圖／美之心提供

麻將 品牌 Melody 殷悅 愛馬仕

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