發揚國粹要說3次！Melody美腿現身「SHANG XIA 上下」開幕 自招茶具買太多只好去學茶道
美之心國際（Minoshin）引進的愛馬仕集團「SHANG XIA 上下」在BELLAVITA開幕，時尚媽咪Melody（殷悅）大秀美腿出席，也分享了近年熱衷茶道的心情，對於品牌的茶具讚不絕口之外，有鑒於近日疫情升溫，她對店內的麻將桌更是情有獨鍾，提及想入手的物件時就說了3次，「細節很完整，非常精緻漂亮，最近感覺要認真防疫了，常在家裡聚會，會用到麻將桌。」
SHANG XIA上下的BELLAVITA旗艦店約30坪，以淺色竹屏風的光影，營造詩意空間，融入創意理念與精緻工藝，也為店內帶來靜謐舒適的氛圍，天花板的鏡面元素更顯空間的通透感，在動線中分區陳列家具、家飾以及服裝、珠寶和配件等各系列作品，此外，也設置了專屬VIP茶室，由普洱茶磚牆打造的空間，散發寧謐的雅緻氣質，之中陳列了「大天地」核桃木茶桌，Melody表示年輕時父母希望她學會泡茶、用以修身養性，當時她覺得自己很年輕，泡茶是長輩的事情，「殊不知三年前察覺自己買了太多漂亮的茶具，才開始覺得應該要去和老師學泡茶，現在發現箇中美好，也增加生活中的儀式感，先生也很支持，因為我提供的服務又多了一項，就是泡茶給他喝。」茶桌的桌面推開，就是茶盤和煮水的電爐，讓泡茶的流程變得簡單優雅，SHANG XIA的「橋」系列茶具則是以景德鎮白瓷打造，綻放如玉一般的光澤、質地。
在時尚配件部分，則以「攬月」包型為經典款，設計概念來自竹籃構造，以立體雕塑成型的皮具打造簡練線條，2014年上市以來成為品牌標誌、2019年為英國V&A博物館（Victoria and Albert Museum）列入永久收藏，開幕之際亦推出全球限量10組、台灣保留其中2組的朱德群水墨畫聯名「攬月」手袋，以精湛蘇繡表現水墨畫的細膩退暈效果，包袋背面則為牛皮，彷彿時尚藝術品。
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