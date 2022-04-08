新加坡人氣燕麥奶OATSIDE登台！主題店限定開放

近年「燕麥奶」成為全球熱門的飲食趨勢，主因在於植物奶的製造過程相較鮮奶產生更少的碳排量，也是乳糖不耐症患者的最佳飲品選擇。來自新加坡的燕麥奶品牌OATSIDE，陸續於馬來西亞、印尼、韓國、日本等亞洲國家上市，也宣布將正式進軍台灣。

OATSIDE口感濃郁，帶有天然的麥芽香氣，目前來台口味有「職人燕麥植物奶」、「巧克力燕麥植物奶」及「巧克力榛果燕麥植物奶」，陸續於各大咖啡、茶飲、餐廳、零售通路以及電商平台開賣。

OATSIDE使用100%澳洲高品質燕麥，發展獨家酶解技術，由完整的燕麥顆粒萃取膳食纖維，並以穩定高溫烘烤燕麥提升堅果及麥香層次，讓品牌在最短時間內即受到市場肯定。

來台的三款口味，「職人燕麥植物奶」純飲即可感受濃厚綿密，也適合搭配咖啡或原味茶，尾韻醇厚，且不會過於突出；「巧克力燕麥植物奶」及「巧克力榛果燕麥植物奶」採用100% 雨林聯盟認證的蘇拉威西混合非洲可可⾖，以及土耳其榛果，製程無添加香料，口感層層堆疊，適合喜愛濃厚風味的消費者。