如何在家做出好吃的煎餅／基本經典版：酥脆蛋餅

編按：談到具有古早風味的煎餅，總讓人食指大動，但自己實際嘗試製作時，卻無法掌握「恰恰」的美味口感，由「麵點女王」彭秋婷老師親自傳授食譜、在家也能隨時做出超好吃煎餅喔，熱愛麵點的橘世代，快來學一波！

【今日示範：酥脆蛋餅】

● 材料準備（單位：g）

● A料

高筋麵粉 160

日本太白粉100

奶粉30

鹽3

細砂糖10

雞粉5

白胡椒粉2

● B料

水 400

沙拉油 30

● C料

芹菜花 60

韭菜花 60

青蔥花20

● 配料

雞蛋2 顆：適量的芹菜花、韭菜花（蔬菜蛋液）。擠乾的韓式泡菜。

拌勻到看不見粉類。圖／上優文化 提供

●製作步驟

1. 材料B的水、沙拉油一同加熱至40~50˚C，倒入拌勻的作法A 中，邊倒邊用打蛋器拌勻。

2. 拌勻到看不見粉類，以保鮮膜封起，常溫靜製30 分鐘，讓材料充分融合，熟製前加入材料C 拌勻。

3. 鍋子燒熱，倒入適量沙拉油熱油。裝一杯麵糊（約130g），一次倒入所有麵糊，邊倒入邊轉動鍋子，讓麵糊攤成適當大小。

4. 中大火加熱熟製，加熱到邊緣無占黏，單面金黃，把餅皮夾起放到盤子上。

5. 蛋餅配料依個人喜好變化。把雞蛋與適量芹菜花、韭菜花拌勻（成蔬菜蛋液），平底不沾鍋先熱鍋，再倒入適量沙拉油熱油。

6. 倒入蔬菜蛋液，大火煎到雞蛋冒泡、半熟，轉中大火蓋上蛋餅皮，用鏟子輕輕壓，讓蛋與麵皮密合，翻面。

7. 關火。隨意放上喜愛的配料。我加入的是擠乾的韓式泡菜。煎到餅皮金黃，把蛋餅一節一節折起。

酥脆蛋餅。圖／上優文化 提供

備註：

1.韓式泡菜會建議擠乾，不擠乾的話，泡菜醬料會讓餅皮濕濕的餅會軟爛。

2.酥脆蛋餅與海鮮煎餅可以一起製作。

【以上摘文選自《麵點女王的百變中式點心》、作者：彭秋婷、出版社：上優文化提供】