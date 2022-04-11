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「魔法阿媽」 舞台劇終於要來了 4月15日奇幻演出

聯合新聞網 / 聯合數位文創
圖/春河劇團提供
圖/春河劇團提供

改編自臺灣原創動畫「魔法阿媽」，由春河劇團製作，聯合數位文創共同主辦的舞台劇「魔法阿媽」，在范瑞君導演及春河團長郎祖筠的刻畫詮釋下，結合現代劇場技術與4G科技，利用類3D投影擬真幻像以及數位水燈技術打造魔幻的靈異世界。故事仍以「基隆」為背景，以及中元普渡的臺灣傳統民間祭典。

舞台劇版本看點，除了「豆豆」調整為青少年，講述更多時下青少年面對的壓力與困境外，春河劇團誠意滿滿加碼邀請到趙哥--趙自強助陣演出阿媽家的大白狗「西羅」，重現郎強螢幕CP絕佳的默契與精湛的演技，這也讓飾演黑貓「酷羅」的金穗獎最佳男主角、「用九柑仔店」侯彥西直言壓力山大。

豆媽一角設定為「歌仔戲演員」，為此特別邀請到國寶級歌仔戲天王小生「李如麟」與一心戲劇團當家小生「孫詩珮」分場演出。豆豆及小民則由新生代演員官建蓁、郭德君演出，重量級模仿天王郭子乾也特別客串演出劇中老人一角。春河「魔法阿媽」舞台劇將創造出有別於動畫角色鮮明形象，集合劇場實力派演員與新生代共同演繹這個屬於臺灣共同的文化記憶。

圖/春河劇團提供
圖/春河劇團提供

在強調正常生活的原則下，春河劇團全體演職員皆已配合指揮中心的防疫守則，作好防疫相關措施，劇場也每日清潔消毒，高規格的防疫措施迎接來劇場看戲的觀眾，也請大家親臨現場支持國內表演藝術，歡迎闔家大小一起來看戲。

4/15日國父紀念館首演場次，前200名入場觀眾即可獲得首演限定禮--蕊娜爽身噴霧一瓶，另「魔法阿媽」所有場次演出，還會抽出40份玉珍齋點心跟30盒達特世4D醫療口罩，70歲以上長者觀眾更加碼贈送李如麟老師專輯一張。「魔法阿媽」舞台劇獨家周邊產品設計皆加入 基隆雷成壇 道長 #李騰龍 及 #李戊己 所繪製的健康符及青龍符，給你有最有力的保護！

「魔法阿媽」2022年4月15至17日於台北國父紀念館首演，4-7月巡演台中、高雄、台南，春河劇團特推出家庭套票4張8折優惠，購票可洽tixfun售票系統

「魔法阿媽」演出資訊：

台北 國父紀念館 4/15-4/17

台中 中山堂 4/30

高雄 至德堂 5/21

臺南 文化中心 7/2

劇場 紀念館

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