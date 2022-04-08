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7-ELEVEN推「春季必嘗」近50款熱門限定新品

聯合報 / 記者陳立儀／即時報導
7-ELEVEN推出「春賞好食光」全新主題，集結零食、糖果、冰品、飲料等近50款限定新品。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN推出「春賞好食光」全新主題，集結零食、糖果、冰品、飲料等近50款限定新品。圖／7-ELEVEN提供

宅家享用美食也要很時尚！7-ELEVEN推出「春賞好食光」全新主題，以「異國獨家」、「抹茶限定」兩大策略，輕鬆打造時尚美食風格，集結零食、糖果、冰品、飲料等近50款限定新品，包括獨家引進瑞士巧克力第一品牌「瑞士Kagi牛奶／黑巧克力風味威化餅乾」，精煉時間較一般巧克力高達近7倍，呈現極致濃純巧克力裹奶油夾心，即日起至5月2日指定零食、糖果、飲料可享2件79折、3件75折優惠；「健司 Xv辻利柚見抹茶雪酪」則首次將日本京都百年茶舖「辻利抹茶」熱銷口味冰品化，酸甜柚子搭配濃郁抹茶，漸層色呈現清爽視覺，創造新一波IG打卡熱潮。

7-ELEVEN瞄準年輕族群對便利、美包裝的零食消費需求，打造春天限定新品系列，首推「丸京虎皮抹茶麻糬銅鑼燒」，抹茶銅鑼燒烙印虎紋呈現驚艷視覺，包裹麻糬紅豆Q彈又綿密；抹茶控不能錯過「日本雷神抹茶巧克力風味餅乾」、「滋露抹茶口味奶油餅乾」等5款抹茶熱門新品；還有獨家跨界合作的「乖乖玉米脆果櫻花煉乳」，充滿少女心的粉紅包裝設計，揉合櫻花煉乳絕妙酥脆口感。推薦搭配以春天採蜜為發想概念的「茉莉茶園-蜜茶」，融合蜜蜂工坊的優質蜂蜜，一口飲下完美環繞茶香、花香、蜜香。

另有7-ELEVEN獨家限定販售的「添好運港式凍檸茶」，售價35元，4月19日前可享單件嘗鮮價32元；網友敲碗的「可口可樂香草口味」也強勢回歸，售價35元，4月28日前可享單件29元、2件49元優惠。

洋芋片是宅家囤貨零食不能缺少的療癒好物，近5年來穩站7-ELEVEN零食結構中成長幅度最強的商品，每年熱銷超過2,500萬包。7-ELEVEN特別與多家知名廠商合作開發「異國餐酒館系列下酒菜」限定口味，包括「多力多滋西班牙Tapas蒜香蝦口味玉米片」，散發極致酸甜風味；「樂事明太子雞肉串口味洋芋片」神還原正宗日本明太子沉浸雞肉的鮮甜美味。

7-ELEVEN獨家限定販售「健司 X 辻利柚見抹茶雪酪」，首次將日本京都百年茶舖「辻利抹茶」熱銷口味冰品化。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN獨家限定販售「健司 X 辻利柚見抹茶雪酪」，首次將日本京都百年茶舖「辻利抹茶」熱銷口味冰品化。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN獨家限定販售「乖乖玉米脆果－櫻花煉乳」，售價35元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN獨家限定販售「乖乖玉米脆果－櫻花煉乳」，售價35元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN獨家引進瑞士巧克力第一品牌「瑞士Kagi牛奶／黑巧克力風味威化餅乾」，精煉時間較一般巧克力高達近7倍，每款售價25元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN獨家引進瑞士巧克力第一品牌「瑞士Kagi牛奶／黑巧克力風味威化餅乾」，精煉時間較一般巧克力高達近7倍，每款售價25元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN獨家限定販售「添好運港式凍檸茶」，售價35元，4月19日前可享單件嘗鮮價32元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN獨家限定販售「添好運港式凍檸茶」，售價35元，4月19日前可享單件嘗鮮價32元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN推出「春賞好食光」全新主題，包含多款抹茶限定口味新品。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN推出「春賞好食光」全新主題，包含多款抹茶限定口味新品。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN推出「春賞好食光」全新主題，集結零食、糖果、冰品、飲料等近50款限定新品。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN推出「春賞好食光」全新主題，集結零食、糖果、冰品、飲料等近50款限定新品。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN推出「春賞好食光」全新主題，首推「丸京虎皮抹茶麻糬銅鑼燒」，抹茶銅鑼燒烙印虎紋呈現驚艷視覺，包裹麻糬紅豆內餡，售價159元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN推出「春賞好食光」全新主題，首推「丸京虎皮抹茶麻糬銅鑼燒」，抹茶銅鑼燒烙印虎紋呈現驚艷視覺，包裹麻糬紅豆內餡，售價159元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN獨家限定販售「極濃抺茶厚捲燒」，售價50元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN獨家限定販售「極濃抺茶厚捲燒」，售價50元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN推出「春賞好食光」全新主題，5月2日前指定零食、糖果、飲料可享2件79折、3件75折優惠。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN推出「春賞好食光」全新主題，5月2日前指定零食、糖果、飲料可享2件79折、3件75折優惠。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN推出「日本雷神抹茶巧克力風味餅乾」，售價29元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN推出「日本雷神抹茶巧克力風味餅乾」，售價29元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN推出「春賞好食光」全新主題，首推「丸京虎皮抹茶麻糬銅鑼燒」，抹茶銅鑼燒烙印虎紋呈現驚艷視覺，包裹麻糬紅豆內餡，售價159元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN推出「春賞好食光」全新主題，首推「丸京虎皮抹茶麻糬銅鑼燒」，抹茶銅鑼燒烙印虎紋呈現驚艷視覺，包裹麻糬紅豆內餡，售價159元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN獨家限定販售「滋露抹茶口味奶油餅乾」，售價16元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN獨家限定販售「滋露抹茶口味奶油餅乾」，售價16元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN獨家限定販售「哈瑞寶櫻花Q軟糖分享包」，售價119元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN獨家限定販售「哈瑞寶櫻花Q軟糖分享包」，售價119元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN獨家限定販售「添好運港式凍檸茶」，售價35元，4月19日前可享單件嘗鮮價32元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN獨家限定販售「添好運港式凍檸茶」，售價35元，4月19日前可享單件嘗鮮價32元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN獨家限定販售的「可口可樂香草口味」強勢回歸，售價35元，4月28日前可享單件29元、2件49元優惠。圖／7-ELEVEN提供
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7-ELEVEN獨家限定販售「健司 X 辻利柚見抹茶雪酪」，酸甜柚子搭配濃郁抹茶，漸層色呈現清爽視覺，售價49元。記者陳立儀／攝影
7-ELEVEN獨家限定販售「健司 X 辻利柚見抹茶雪酪」，酸甜柚子搭配濃郁抹茶，漸層色呈現清爽視覺，售價49元。記者陳立儀／攝影

零食 巧克力 日本

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