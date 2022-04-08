7-ELEVEN推「春季必嘗」近50款熱門限定新品

宅家享用美食也要很時尚！7-ELEVEN推出「春賞好食光」全新主題，以「異國獨家」、「抹茶限定」兩大策略，輕鬆打造時尚美食風格，集結零食、糖果、冰品、飲料等近50款限定新品，包括獨家引進瑞士巧克力第一品牌「瑞士Kagi牛奶／黑巧克力風味威化餅乾」，精煉時間較一般巧克力高達近7倍，呈現極致濃純巧克力裹奶油夾心，即日起至5月2日指定零食、糖果、飲料可享2件79折、3件75折優惠；「健司 Xv辻利柚見抹茶雪酪」則首次將日本京都百年茶舖「辻利抹茶」熱銷口味冰品化，酸甜柚子搭配濃郁抹茶，漸層色呈現清爽視覺，創造新一波IG打卡熱潮。

7-ELEVEN瞄準年輕族群對便利、美包裝的零食消費需求，打造春天限定新品系列，首推「丸京虎皮抹茶麻糬銅鑼燒」，抹茶銅鑼燒烙印虎紋呈現驚艷視覺，包裹麻糬紅豆Q彈又綿密；抹茶控不能錯過「日本雷神抹茶巧克力風味餅乾」、「滋露抹茶口味奶油餅乾」等5款抹茶熱門新品；還有獨家跨界合作的「乖乖玉米脆果櫻花煉乳」，充滿少女心的粉紅包裝設計，揉合櫻花煉乳絕妙酥脆口感。推薦搭配以春天採蜜為發想概念的「茉莉茶園-蜜茶」，融合蜜蜂工坊的優質蜂蜜，一口飲下完美環繞茶香、花香、蜜香。

另有7-ELEVEN獨家限定販售的「添好運港式凍檸茶」，售價35元，4月19日前可享單件嘗鮮價32元；網友敲碗的「可口可樂香草口味」也強勢回歸，售價35元，4月28日前可享單件29元、2件49元優惠。