快訊

高雄+58多來自娛樂場所傳播鏈 去過這13處的人快篩檢

居家隔離要注意 4大症狀須盡速就醫

聽新聞
test
0:00 / 0:00

手機號碼9、3、1 夏慕尼波士頓龍蝦免費吃！只到4/29

聯合報 / 記者羅建怡／即時報導
平日到夏慕尼消費兩客套餐，免費招待高檔龍蝦一隻。圖／王品集團提供
平日到夏慕尼消費兩客套餐，免費招待高檔龍蝦一隻。圖／王品集團提供

連假結束，還有優惠。王品集團旗下餐廳「夏慕尼新榭鐵板燒」，推出「愛的密語送龍蝦」活動即起至4/29，招集手機號碼有9、3、1任兩個數字者，即可到夏慕尼免費吃龍蝦。

「夏慕尼新榭鐵板燒」自3月推出為期兩個月愛的密語活動，只要手機號碼符合當月密語、即享免費龍蝦招待，4月份密語為「就想你」9、3、1，手機號碼有任兩個數字，平日到店消費兩客套餐、主廚就招待價值1,200元「波士頓龍蝦」一隻。活動推出後迴響熱烈，3月共送出1.3萬隻龍蝦、並帶動平日來客成長近三成。

此外，今年母親節，王品集團中餐品牌莆田、享鴨、丰禾，也推出三款以時下流行的「撩」語錄為設計的母親節賀卡，例如「神木再神、也沒有老母神」、「今天不當媽寶、讓媽飽」、「我的MOM、總是讓大家WOW」等，用幽默又不尷尬的表白，幫大家傳遞手寫的溫度。4/8~5/3到全台莆田、享鴨 、丰禾門市，不必消費就能跟店家免費索取，寫完投入餐廳櫃檯郵筒，即有人免費寄送到媽媽手中。

王品中餐三品牌除了代送賀卡，也用佳餚告白，於限定日期4/30、5/1、5/7、5/8帶媽媽到店消費，即招待撩媽菜色一份。莆田送上芋心甜塔/荔枝餅花束；享鴨推出梅子雞球寶盒/片鴨甜筒；丰禾則是鳳蝦甜筒/桂花蜜芋甜塔，招待菜色依現場隨機供應為主。

5/1~5/8至莆田/享鴨/丰禾/來滋，全台門市內用或外帶消費，每筆消費皆贈「撩媽好菜通行券」乙份，數量有限、送完為止。

撩媽贈菜丰禾的「鳳梨蝦球」。圖／王品集團提供
撩媽贈菜丰禾的「鳳梨蝦球」。圖／王品集團提供
母親節用餐優惠出爐。圖／王品集團提供
母親節用餐優惠出爐。圖／王品集團提供

手機號碼

延伸閱讀

曾遭彭明敏狠批「不堪一擊」 蔡英文親寄賀卡釋前嫌

海鮮餐廳4菜1湯竟要6千！一問才知「龍蝦報價少報一半」

王品集團「享鴨」插旗新竹 「最肉」全新燒肉餐酒館4月進軍台中

「新加坡辣炒龍蝦、粵式蠔油上湯龍蝦」任你吃！喜來登飯店狂推8種龍蝦料理吃到飽

相關新聞

手機號碼9、3、1 夏慕尼波士頓龍蝦免費吃！只到4/29

連假結束，還有優惠。王品集團旗下餐廳「夏慕尼新榭鐵板燒」，推出「愛的密語送龍蝦」活動即起至4/29，招集手機號碼有9、3...

7-ELEVEN推「春季必嘗」近50款熱門限定新品

宅家享用美食也要很時尚！7-ELEVEN推出「春賞好食光」全新主題，以「異國獨家」、「抹茶限定」兩大策略，輕鬆打造時尚美...

富岡洗衣店洗衣粉 讓Baby安心使用的天然親膚配方！

來自日本北海道的富岡洗衣店TOMIOKA CLEANING，以可愛的牛奶罐造型擄獲北海到當地人的心，成為最受北海道當地人喜愛的洗衣雜貨品牌。

假日早鳥享優惠！劍湖山世界10點前入園、門票299元

假日早鳥優惠多，劍湖山世界即日起至5月2日期間的每周六、日，推出早鳥專案「春遊賞花瘋恐龍」，遊客只要在上午10點前入園，...

打造永續聯名計畫！童顏有機攜手厝內 共創安淨生活圈

地球友善、環境永續，成為許多品牌積極發展的理念，以及有更多實質作為。台灣天然有機保養品牌童顏有機，就與家用品牌厝內合作，...

《華燈》花子、百合回到未來很時髦 拎FENDI氣場一百分

FENDI近日推出全新的Peekaboo ISeeU Petite小巧包型，表現大、小尺寸互搭的年輕可愛年輕，同步發表全...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。