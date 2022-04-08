手機號碼9、3、1 夏慕尼波士頓龍蝦免費吃！只到4/29

連假結束，還有優惠。王品集團旗下餐廳「夏慕尼新榭鐵板燒」，推出「愛的密語送龍蝦」活動即起至4/29，招集手機號碼有9、3、1任兩個數字者，即可到夏慕尼免費吃龍蝦。

「夏慕尼新榭鐵板燒」自3月推出為期兩個月愛的密語活動，只要手機號碼符合當月密語、即享免費龍蝦招待，4月份密語為「就想你」9、3、1，手機號碼有任兩個數字，平日到店消費兩客套餐、主廚就招待價值1,200元「波士頓龍蝦」一隻。活動推出後迴響熱烈，3月共送出1.3萬隻龍蝦、並帶動平日來客成長近三成。

此外，今年母親節，王品集團中餐品牌莆田、享鴨、丰禾，也推出三款以時下流行的「撩」語錄為設計的母親節賀卡，例如「神木再神、也沒有老母神」、「今天不當媽寶、讓媽飽」、「我的MOM、總是讓大家WOW」等，用幽默又不尷尬的表白，幫大家傳遞手寫的溫度。4/8~5/3到全台莆田、享鴨 、丰禾門市，不必消費就能跟店家免費索取，寫完投入餐廳櫃檯郵筒，即有人免費寄送到媽媽手中。

王品中餐三品牌除了代送賀卡，也用佳餚告白，於限定日期4/30、5/1、5/7、5/8帶媽媽到店消費，即招待撩媽菜色一份。莆田送上芋心甜塔/荔枝餅花束；享鴨推出梅子雞球寶盒/片鴨甜筒；丰禾則是鳳蝦甜筒/桂花蜜芋甜塔，招待菜色依現場隨機供應為主。