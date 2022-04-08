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假日早鳥享優惠！劍湖山世界10點前入園、門票299元
假日早鳥優惠多，劍湖山世界即日起至5月2日期間的每周六、日，推出早鳥專案「春遊賞花瘋恐龍」，遊客只要在上午10點前入園，即可享每人299元的優惠票價。此外，五倍券及國旅券使用期限即將於4月30日到期，園區也推出國旅券「3人同行只要1,000元」的專案，不分大小皆適用。
劍湖山世界經理張華紋表示，目前正值春暖花開，園區石斛蘭也陸續綻放，除了早鳥優惠外，也可順道欣賞天宮石斛蘭如瀑布般傾斜而下的夢幻花瀑，搭乘今年最熱門的設施「VR Dino飛越恐龍谷」，還可在廣場上欣賞最精彩的恐龍實境秀，彷彿置身侏儸紀世界，或可意外發現恐龍蛋。
業者也提醒遊客，入園時須遵守相關防疫規定，全程佩戴口罩、配合入園實聯制、入口處量測體溫、保持社交距離、不邊走邊吃等防疫規範。
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