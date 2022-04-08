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打造永續聯名計畫！童顏有機攜手厝內 共創安淨生活圈

聯合報 / 記者劉小川／台北即時報導
童顏有機與厝內Tzulaï café & green合作，設置童顏有機的環保填充站。圖／童顏有機提供
童顏有機與厝內Tzulaï café & green合作，設置童顏有機的環保填充站。圖／童顏有機提供

地球友善、環境永續，成為許多品牌積極發展的理念，以及有更多實質作為。台灣天然有機保養品牌童顏有機，就與家用品牌厝內合作，推動永續聯名計畫，希望打造出安淨生活圈，雙方不僅推出限量優惠組合，還有環保填充站，讓每一個消費行為，都代表為地球盡一份心力。

童顏有機與厝內的Tzulaï café & green合作，創造出永續聯名計畫的實體據點，現場也設置童顏有機的環保填充站，只要自備環保瓶器至Tzulaï café & green，可用每ml售價2元，購買純真橙淨沐浴洗手露。

雙方也合作推出「安淨生活優惠組」，其中含有竹纖維八角盤，以向上再生／升級再製（Upcycling）的概念製造，竹纖維八角盤運用廢棄的竹材邊角料熱壓製成，100%可自然分解，紋路採用食用色素混合而成，每個八角盤都有獨特的雯麗。特惠組從4月12日於童顏有機官網開賣，包括頭部護理組、舒敏守護組、經典乳香組。

迎接母親節到來，童顏有機也推出安淨紓壓複方精油，採用多種單方精油調和，前調為薰衣草、中調為柑橘、後調為萊姆，可以清空腦中的壓力與繁雜思緒，可以滴入擴香儀中，也可於泡澡時使用，或加入基底油使用。

慶祝母親節，新品安淨紓壓複方精油享單件95折、2件9折，官網也有多樣化優惠與特惠組合。

童顏有機與厝內合作，推出「安淨生活優惠組」。圖／童顏有機提供
童顏有機與厝內合作，推出「安淨生活優惠組」。圖／童顏有機提供
童顏有機與厝內合作，響應永續聯名計畫。圖／童顏有機提供
童顏有機與厝內合作，響應永續聯名計畫。圖／童顏有機提供

品牌 母親節 沐浴

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