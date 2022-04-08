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《華燈》花子、百合回到未來很時髦 拎FENDI氣場一百分
FENDI近日推出全新的Peekaboo ISeeU Petite小巧包型，表現大、小尺寸互搭的年輕可愛年輕，同步發表全新的春夏繽紛色彩，在《華燈初上》飾演花子、百合的劉品言、謝欣穎走出劇中的復古年代，演繹當代時髦包款，氣場全開，曾之喬也以慵懶的情境美圖表現包款不同尺寸的搭配，此外，向來喜愛獨特視角的林映唯照例拍出與眾不同的畫面，香港「氣質女神」倪晨曦也在逆光豔陽下，呈現俏麗的美圖，契合Peekaboo系列的童心未泯。
全新的Peekaboo ISeeU Petite包款，以品牌經典Peekaboo ISeeU尺寸重新設計，變身為更加時髦、精巧的小包包，展現品牌精細工藝，獨特小巧的比例，仍保留FENDI招牌包款的標誌細節。Peekaboo ISeeU Petite外型雖然偏向小可愛的輪廓，但足可收納各種出門必備小物，可手提也可斜背。
更為小巧的Peekaboo ISeeU Micro，則是散發糖果般的甜美風格，是俏皮的點綴與裝飾，多款新色可以搭出同色、諧色、撞色等不同風格，包括寶寶藍、紫羅蘭紫、深蜜金色、含羞草黃等12款亮色系的納帕皮革，呈現奢侈材質的精緻感，預計6月份將有青蘋果綠、薰衣草紫、桃紅、卡其色等新色發表；此外，可拆卸的金屬手柄為其一大特色，搭配可調式和可拆卸的肩帶，可以任意掛在其他尺寸的Peekaboo手袋，或是作為更大包袋內的卡夾。
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