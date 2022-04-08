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《華燈》花子、百合回到未來很時髦 拎FENDI氣場一百分

聯合報 / 記者楊詩涵／即時報導
謝欣穎、曾之喬、劉品言詮釋FENDI Peekaboo ISeeU系列新尺寸手袋。圖／FENDI提供
謝欣穎、曾之喬、劉品言詮釋FENDI Peekaboo ISeeU系列新尺寸手袋。圖／FENDI提供

FENDI近日推出全新的Peekaboo ISeeU Petite小巧包型，表現大、小尺寸互搭的年輕可愛年輕，同步發表全新的春夏繽紛色彩，在《華燈初上》飾演花子、百合的劉品言、謝欣穎走出劇中的復古年代，演繹當代時髦包款，氣場全開，曾之喬也以慵懶的情境美圖表現包款不同尺寸的搭配，此外，向來喜愛獨特視角的林映唯照例拍出與眾不同的畫面，香港「氣質女神」倪晨曦也在逆光豔陽下，呈現俏麗的美圖，契合Peekaboo系列的童心未泯。

全新的Peekaboo ISeeU Petite包款，以品牌經典Peekaboo ISeeU尺寸重新設計，變身為更加時髦、精巧的小包包，展現品牌精細工藝，獨特小巧的比例，仍保留FENDI招牌包款的標誌細節。Peekaboo ISeeU Petite外型雖然偏向小可愛的輪廓，但足可收納各種出門必備小物，可手提也可斜背。

更為小巧的Peekaboo ISeeU Micro，則是散發糖果般的甜美風格，是俏皮的點綴與裝飾，多款新色可以搭出同色、諧色、撞色等不同風格，包括寶寶藍、紫羅蘭紫、深蜜金色、含羞草黃等12款亮色系的納帕皮革，呈現奢侈材質的精緻感，預計6月份將有青蘋果綠、薰衣草紫、桃紅、卡其色等新色發表；此外，可拆卸的金屬手柄為其一大特色，搭配可調式和可拆卸的肩帶，可以任意掛在其他尺寸的Peekaboo手袋，或是作為更大包袋內的卡夾。

謝欣穎以時髦態度演繹Peekaboo ISeeU Petite包款。圖／FENDI提供
謝欣穎以時髦態度演繹Peekaboo ISeeU Petite包款。圖／FENDI提供
FENDI寶寶藍Peekaboo ISeeU Micro，49,000元。圖／FENDI提供
FENDI寶寶藍Peekaboo ISeeU Micro，49,000元。圖／FENDI提供
香港女星倪晨曦在逆光下拍出詮釋Peekaboo ISeeU Petite、Micro包款的美圖。圖／取自IG
香港女星倪晨曦在逆光下拍出詮釋Peekaboo ISeeU Petite、Micro包款的美圖。圖／取自IG
FENDI薰衣草紫Peekaboo ISeeU Petite，11萬5,000元。圖／FENDI提供
FENDI薰衣草紫Peekaboo ISeeU Petite，11萬5,000元。圖／FENDI提供
FENDI蟒蛇皮Peekaboo ISeeU Micro，56,000元。圖／FENDI提供
FENDI蟒蛇皮Peekaboo ISeeU Micro，56,000元。圖／FENDI提供
FENDI活力橙Peekaboo ISeeU Petite，11萬5,000元。圖／FENDI提供
FENDI活力橙Peekaboo ISeeU Petite，11萬5,000元。圖／FENDI提供
謝欣穎以時髦態度演繹Peekaboo ISeeU Petite包款。圖／FENDI提供
謝欣穎以時髦態度演繹Peekaboo ISeeU Petite包款。圖／FENDI提供
劉品言演繹沈穩經典的黑色Peekaboo ISeeU Petite手袋。圖／取自IG
劉品言演繹沈穩經典的黑色Peekaboo ISeeU Petite手袋。圖／取自IG
曾之喬身穿FENDI春夏系列表現Peekaboo ISeeU Petite、Micro包款的互為搭襯。圖／FENDI提供
曾之喬身穿FENDI春夏系列表現Peekaboo ISeeU Petite、Micro包款的互為搭襯。圖／FENDI提供
曾之喬身穿FENDI春夏系列拍攝情境圖。圖／FENDI提供
曾之喬身穿FENDI春夏系列拍攝情境圖。圖／FENDI提供
林映唯以獨特視角詮釋Peekaboo ISeeU Petite手袋。圖／FENDI提供
林映唯以獨特視角詮釋Peekaboo ISeeU Petite手袋。圖／FENDI提供

品牌 FENDI

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