《華燈》花子、百合回到未來很時髦 拎FENDI氣場一百分

FENDI近日推出全新的Peekaboo ISeeU Petite小巧包型，表現大、小尺寸互搭的年輕可愛年輕，同步發表全新的春夏繽紛色彩，在《華燈初上》飾演花子、百合的劉品言、謝欣穎走出劇中的復古年代，演繹當代時髦包款，氣場全開，曾之喬也以慵懶的情境美圖表現包款不同尺寸的搭配，此外，向來喜愛獨特視角的林映唯照例拍出與眾不同的畫面，香港「氣質女神」倪晨曦也在逆光豔陽下，呈現俏麗的美圖，契合Peekaboo系列的童心未泯。

全新的Peekaboo ISeeU Petite包款，以品牌經典Peekaboo ISeeU尺寸重新設計，變身為更加時髦、精巧的小包包，展現品牌精細工藝，獨特小巧的比例，仍保留FENDI招牌包款的標誌細節。Peekaboo ISeeU Petite外型雖然偏向小可愛的輪廓，但足可收納各種出門必備小物，可手提也可斜背。